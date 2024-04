BBB 24: Motorista de Salvador prepara festão para Davi na orla de Salvador

Em entrevista à CARAS Brasil, o motorista de aplicativo Atan Uber revelou amizade com esposa de Davi e torcida para baiano ganhar o BBB 24

Primeiro finalista do BBB 24, Davi já está provocando uma onda de comemorações por todo o Brasil. Em Salvador, o brother ganhará uma festa especial dos colegas de profissão, que já têm se preparado para ver o baiano ser anunciado como o grande campeão da temporada. Em entrevista à CARAS Brasil, o motorista Atan Uber afirmou que está organizando uma celebração com outros em meio à orla da cidade.

"Passei a madrugada toda acompanhando e torcendo por ele, mas acabei pegando no sono e acordei com essa notícia. Fico muito feliz", disse Atan, que desde os primeiros dias do BBB 24 montou uma verdadeira força tarefa entre para manter Davi dentro do jogo.

Preparadíssimo para ver Davi saindo da casa como o grande campeão, Atan, que também trabalha como influenciador digital, revelou que levará uma televisão para um local onde vários motoristas de aplicativo costumam se reunir, só para torcer para o conterrâneo.

"Vou colocar uma televisão lá na Ondina, onde temos um ponto de Uber, e vou convidar os colegas motoristas de aplicativo para nós assistirmos e comemorar essa final. Na fé de Deus ele vai levar esse prêmio, tá na cara, ele merece", conta ele, que garante que será um festão: "Vamos fazer maior barulho".

A movimentação de Atan nas redes sociais foi tão grande, que o motorista conseguiu se aproximar dos familiares e amigos de Davi. Ele revela que virou amigo de Mani Reggo e os dois chegaram a realizar juntos uma ação no dia da Páscoa.

Mani é uma pessoa maravilhosa e muito humilde, tem um brilho e uma energia surreal, ela também virou amiga de minha esposa", elogia Atan, que tem acompanhado o sucesso que a vendedora de lanches tem feito nas redes sociais. "Caso ela não fosse para a Globo, ela iria assistir com a gente, lá em Ondina. Mas ela já confirmou que vai estar na Globo", afirma.