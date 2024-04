Mesmo com rejeição, Globo usa ex-BBB Beatriz para fazer propagandas da emissora

Eliminada do BBB 24 com 82,61%, Beatriz conquistou os bastidores da TV Globo e tem produzido muito conteúdo divulgado a emissora

Como previsto, a rejeição de Beatriz diante do público do BBB 24 não alterou muito o interesse da TV Globo por sua imagem. Desde que foi eliminada, a ex-vendedora do Brás segue rendendo bons números para a emissora, principalmente no conteúdo que ela tem gravado nos bastidores.

Apenas no primeiro dia pós-eliminação, Beatriz já realizou duas publicidades para a Globo. Uma delas envolvendo as novas novelas da casa Família é Tudo, Renascer e No Rancho Fundo, que estreia na próxima semana no horário das 18h. Todo o trabalho foi altamente elogiado por fãs e até mesmo pelos críticos.

"Quero convidar vocês para assistir no Rancho Fundo Brasil, sua nova novela das 6:00 aqui na TV Globo. Vamos ficar ligadinhos, porque vai ser babado, Brasil", disse ela, com o típico sorrisão no rosto e muita energia.

Mais tarde, as plataformas da emissora já estavam divulgando imagens da Bia em outro espaço. Desta vez, nos corredores da redação da Globonews. Pouco antes de ser entrevistada pela temida Blogueirinha, no Fantástico, ela passeou entre os jornalistas e até aproveitou para falar sobre os destaques do próximo domingo.

"Olha só, eu sou a Bia Reis, acabei de sair do BBB 24 e vim fazer o Fantástico. Olha só, Brasil. Parei aqui na redação da Globo News, porque hoje a notícia sou eu", se divertiu a paulistana, que pouco depois comentou sobre os destaques do programa. "O Fantástico vem aí com matérias babadeiras neste domingo, fiquem ligadinhos. Corre, é Maju, é Poliana, é todo mundo junto, é o Show da Vida", completou.

ÊÊÊ BRASIL!!! Vem ver os destaques do Show da Vida chamadas por ela! É O BRASIL DO BRASIL! pic.twitter.com/1c2L038YMn — Fantástico (@showdavida) April 12, 2024

Beatriz foi eliminada nesta quinta-feira, 11, depois de enfrentar Davi e Isabelle no paredão. Em seu discurso de eliminação, a jovem ouviu de Tadeu Schmidt que ela foi um dos destaques da temporada e merecia conquistar o Brasil com toda a sua personalidade.

"Com esse seu carisma enorme, esse talento inato para comunicar e entreter. “Ê, danada! Adoro!” Você jamais será esquecida. É impossível falar do BBB 24 sem falar da Bia do Brás. Por muitos motivos bons e alguns ruins. Mas esses motivos ruins são tão fáceis de ajustar. Permita que esse diamante seja lapidado. E o seu brilho vai iluminar todinho o Brasil do Brasil. Vem brilhar aqui fora, Bia”, disse Tadeu.