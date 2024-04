BBB 24: Aos prantos, Davi faz desabafo comovente sobre sua trajetória de vida

Em conversa com Isabelle no Big Brother Brasil 24, Davi cai no choro ao relembrar os momentos difíceis que já enfrentou em sua vida

Na noite desta segunda-feira, 15, Davi caiu no choro ao conversar com Isabelle no Quarto Fada do Big Brother Brasil 24. O baiano, finalista do reality show da TV Globo ao lado da manauara e de Matteus, fez um desabafo comovente sobre sua trajetória de vida.

Durante o papo, o motorista de aplicativo relembrou momentos difíceis que já enfrentou, e falou sobre ter prometido para a mãe que iria ser médico. "É difícil você se ver de frente para um sonho", começou ele. "O sonho está ali, Isabelle", continuou o brother.

Em seguida, ele falou sobre sua trajetória de vida. "Pobre. Eu já vendi água, já vendi picolé no ônibus. Tinham dias que eu ficava com o pé preto. Eu criança. Eu deixei de estudar para trabalhar", contou o baiano. "A gente está concorrendo a um prêmio que pode mudar a nossa vida", ressaltou.

Ainda chorando bastante, Davi falou sobre a casa da sua mãe. "No fundo tem um barranco. Toda a vez que chove a terra cai", revelou. Ao ouvir o desabafo do amigo, Isabelle afirmou que a mãe dele está muito orgulhosa. "Um dia eu vou ser médico e vou dar orgulho a senhora", garantiu ele.

