Antes da final, Davi já ganhou valor impressionante no BBB 24; saiba quanto

Um dos finalistas do Big Brother Brasil 24, Davi já acumulou um valor impressionante durante sua participação no reality

Nesta terça-feira, 16, acontece a grande final do Big Brother Brasil 24, e Davi deve manter o favoritismo e levar para casa o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história do reality show da TV Globo. O motorista de aplicativo, aliás, está disputando o valor com Isabelle e Matteus.

Ao longo do programa, Davi acumulou muitos prêmios nas disputas das provas da atração. E não foi só isso, ele também conquistou muitos fãs nas redes sociais, e agora está com 8,5 milhões de seguidores no Instagram.

Para quem não se lembra, antes do confinamento ele tinha cerca de 50 seguidores. Atualmente, o baiano é o segundo participante mais seguido da rede social, atrás apenas da influenciadora digital Vanessa Lopes, que tem 15 milhões.

Confira os prêmios que Davi ganhou no BBB 24:

Um celular

Um videogame

R$ 5 mil para gastar em delivery

R$ 5 mil em eletrodomésticos

R$ 20 mil em dinheiro durante as dinâmicas

Um consórcio de crédito no valor de R$ 100 mil mais uma consultoria especializada da marca patrocinadora

Uma Picape no valor de R$ 281,9 mil

E as conquistas não pararam por aí! Neste último sábado, 13, Davi adicionou mais R$ 10 mil à sua conta e ainda garantiu 10 anos de assinatura do Globoplay. O motorista participou de um jogo da memória com Alane, Matteus e Isabelle para divulgar o serviço de streaming da emissora.

Na dinâmica, o primeiro participante que fizesse cinco pontos levaria os prêmios para casa, mas, na prática, os brothers encontraram desafios. Matteus quase se tornou campeão, mas falhou depois que marcou quatro pontos. Davi, que tinha apenas um acerto, acabou virando o jogo ‘no chute’, como ele explicou depois que venceu a dinâmica.

Após desentendimento, Davi e Isabelle relembram início da amizade

Pouco tempo após se desentenderem por conta de votos nos paredões do Big Brother Brasil 24, Davi e Isabelle relembraram o início da amizade dos dois. O assunto começou quando Matteus perguntou se a dupla tinha entrado na casa antes dos outros participantes do 'Puxadinho'.

O baiano e a manauara explicaram que eles chegaram em uma sala reservada antes, mas a entrada oficial no reality show foi feita com todo o grupo junto. "Ela ficou desnorteada", relembrou o motorista de aplicativo. Confira a conversa!