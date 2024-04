BBB 24: Davi leva prêmio em dinheiro após vencer nova dinâmica: ‘No chute’

Já é milionário! Davi conquista prêmio extra em dinâmica e acumula quantia impressionante para quando deixar o BBB 24; descubra o valor

Na reta final do Big Brother Brasil 24, Davi se mantém vitorioso! Após se tornar finalista e ganhar um carro zero, o motorista de aplicativo acumulou ainda mais dinheiro para seu patrimônio em uma prova no último sábado, 13. Depois de ‘chutar’, ele adicionou mais R$10 mil à sua conta e ainda garantiu 10 anos de assinatura do Globoplay.

Apesar de não oferecer vantagens para o jogo, os quatro últimos participantes enfrentaram uma dinâmica para divulgar o serviço de streaming da emissora. Por isso, eles disputaram um jogo da memória com alguns títulos. O objetivo era simples: o primeiro a fazer cinco pontos levaria os prêmios para casa, mas na prática, os brothers encontraram desafios.

Matteus quase se tornou campeão, mas falhou depois que marcou quatro pontos. Davi, que tinha apenas um acerto, acabou virando o jogo ‘no chute’, como ele explicou depois que venceu a dinâmica. Inclusive, ele ganhou elogios do apresentador da atração, Tadeu Schmidt, que ficou impressionado com seu recente histórico de vitórias.

"Davi na reta final desandou a ganhar prova, hein. O que é isso, rapaz?”, disse o comunicador, que ainda elogiou a sorte do motorista de aplicativo: “É bom de chute esse Davi", ele brincou ao revelar que o baiano conquistou o prêmio e acrescentou ainda mais dinheiro para a fortuna que ele está construindo fora do reality show global.

O HOMEM DISPAROU E VENCEU A DINÂMICA FAVELAAAAAAAAAAAAA 😭❤️ pic.twitter.com/ulmtqcfSbs — Davi Brito 🚗 (@davibritof) April 13, 2024

Vale lembrar que, além dos R$10 mil conquistados recentemente, o brother já acumulou outros R$20 mil em dinheiro durante as dinâmicas. Adicionalmente, Davi também garantiu R$5 mil em eletrodomésticos, outros R$5 mil em créditos para um aplicativo de delivery e um celular novinho. Mas as conquistas não param por aí!

Além disso, o participante foi premiado com um carrão zero avaliado em R$300 mil, um consórcio de crédito no valor de R$100 mil e uma bolsa de estudos de medicina de Wanessa Camargo, que pode chegar a impressionantes R$700 mil, de acordo com o Splash, do UOL. Com todas essas conquistas, o baiano já acumula um patrimônio milionário, mesmo antes de ser o vencedor do programa.

Enquete aponta virada e possível novo campeão:

Como primeiro finalista, Davi pode levar para casa mais de R$3 milhões na próxima terça-feira, 16 e apesar ser considerado por muitos telespectadores o favorito para vencer a 24ª edição do BBB, o motorista de aplicativo enfrenta uma pequena desvantagem dentre os leitores da CARAS Brasil. De acordo com a enquete, o reality pode ter uma virada para outro participante, que conta com mais votos.