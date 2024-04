BBB 24: Após desentendimento, Davi e Isabelle relembram início da amizade

Após questionamento de Matteus, Davi e Isabelle relembraram a entrada separada no BBB 24, e como eles se conectaram no reality

Pouco tempo após se desentenderem por conta de votos nos paredões do Big Brother Brasil 24, Davi e Isabelle relembraram o início da amizade dos dois. O assunto começou quando Matteus perguntou se a dupla tinha entrado na casa antes dos outros participantes do 'Puxadinho'.

O baiano e a manauara explicaram que eles chegaram em uma sala reservada antes, mas a entrada oficial no reality show foi feita com todo o grupo junto. "Ela ficou desnorteada", relembrou o motorista de aplicativo.

A dançarina, então, o corrige: "Deslumbrada", afirmou. "Ficou louca. Meio louca da cabeça. Entrou olhando para um lado e para o outro, tocando as paredes. Eu falei: 'Meu Deus, essa mulher não é certa, não. Ela está ficando meio louca. Está fora da casa'", contou ele. "E tava mesmo", confirmou Isabelle. "E foi dali que surgiu a nossa amizade. Foi dali que a gente começou a se conectar. Nossa amizade fluiu. Flui mesmo", completou o brother.

Aproximação de Isabelle com o Puxadinho

Em seguida, Davi falou sobre a aproximação da aliada com as integrantes do Puxadinho. "Ela tinha mais conectividade com a Giovanna e com a Raquele", afirmou. A dançarina acrescenta. "E a Thalyta". "Depois a Thalyta saiu, a Giovanna desceu para o Quarto Fada", acrescentou o baiano.

Isabelle relembrou que a mudança de quarto da nutricionista aconteceu porque ela machucou o pé. "Quando a Giovanna desceu para o Quarto Fadas, que eu subi para o Quarto Magia, foi aí que nossa amizade se fortaleceu mais", recordou Davi.

A sister, então, explicou porque sugeriu que o brother trocasse de quarto. "Começou a questão de embate. Ele tava dormindo no mesmo quarto que o Nizam. Aí, eu achei que aquilo não seria legal e falei: 'Você não quer dormir lá... para ficar com a cabeça mais tranquila", relatou.