BBB 24: Davi e Isabelle se desentendem ao relembrar votos: ‘Pensa diferente’

Na cozinha da casa, nesta segunda-feira, 15, Davi cita que em dado momento do jogo achou que a manauara jogaria junto com o grupo Gnomo

Na tarde desta segunda-feira, 15, Matteus, Isabelle e Davi estão reunidos na cozinha da casa enquanto relembram momentos do reality. Durante o papo, a manauara e o baiano se desentendem por conta de votos em Paredões e sobre a forma de jogar durante o reality.

A dupla começa a conversar e o baiano conta que em um dado momento da temporada, ele achou que a dançarina iria começar a jogar com os brothers que dormiam no Quarto Gnomo. Ele ainda menciona sobre a sister votar "coletivamente" em alguns Paredões.

"Você quis defender um amigo, então para você defender um amigo, você tem que jogar em coletivo. Se você joga unilateral, você tem seu voto ali", começa o baiano. Matteus interrompe e complementa: "Não muda".

"Vou te explicar, eu jogo sozinho. Por exemplo, poxa, hoje meu voto é no Matteus, independente se a casa hoje for na Fernanda, por mais que o Marcus seja meu amigo, meu voto hoje é no Matteus, meu jogo é unilateral. Você jogou unilateral, você jogou sozinha algumas vezes, mas em algumas vezes no jogo, para defender um amigo, você votou em pessoas que não eram seu alvo. Você jogou coletivamente, então, você jogou com o coletivo, porque a Fernanda recebeu 10 votos", começa Davi.

"Você não jogou só unilateral. Na metade do jogo, você também jogou com o nosso grupo, com o grupo eu, Matteus, Alane, e Bia", pontua ele. "Mas eu sempre falei isso", rebate a manauara. "Não é dizer assim...", Davi tenta voltar a falar e a sister interrompe: "Não foi sempre".

"Estou só te explicando, não 'foi sempre meu jogo é unilateral', no começo o meu jogo pode ter sido unilateral, mas ao decorrer do jogo, eu tive que votar coletivamente e se torna em jogar em coletivo", explica o motorista.

Os dois seguem debatendo sobre o assunto na cozinha. Após ouvir o baiano, a sister tenta explicar seu ponto de vista. "Olha só, na minha percepção porque a gente pensa diferente, inclusive, eu discordo do que você está falando ai de jogar coletivo. O jogo coletivo foi quando o Marcus pediu para as meninas votarem na Fernanda por conta dele", começa a manauara. "Mas você votou para salvar o amigo", rebate o motorista.

"Dois amigos, Davi. Eu queria terminar de falar para explicar", pede ela. "Não, Isabelle, entenda, você pode falar, eu não estou te desrespeitando, eu só estou tentando te explicar que se você vota coletivamente. Se você vota para salvar um amigo...", diz ele.

"Mas não foi uma coisa concordada, Davi, eu estou querendo te explicar", diz Isabelle. "Eu sei que não foi concordado", diz ele. A sister ainda tenta explicar que, naquele momento, os outros participantes não contavam com o voto dela em Fernanda: "Tinha uma possibilidade da Raquele ir ao Paredão, pois nós achávamos que o Marcus [Vinicius] poderia puxar, se tivesse puxa. Inclusive, depois ele explicou que não puxaria ela, puxaria o Bin", diz a sister.

Davi interrompe e fala: "Você abriu mão de um jogo unilateral", afirma o baiano. "E duas pessoas de grupos diferentes, inclusive", argumenta a manauara. "Ué, de grupo? Mas você não falou que joga sozinha?", questiona ele. "Deixa eu terminar de falar que tu vai entender melhor. O Marcus era do grupo fada, que votou na Fernanda e a Raquele já estava meio inserida no grupo Gnomo, que votou no Marcus. Ninguém me pediu", explica ela.