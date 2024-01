BBB24: Rodriguinho ensaia o que vai dizer para sister durante Sincerão

'O meu jogo é ofensivo', afirmou Rodriguinho quando estava no Quarto do Líder conversando sobre jogo com Luigi e Juninho

Nesta manhã, Rodriguinho estava no quarto no Quarto do Líder conversando com Juninho e Luigi. O brother estava falando sobre o jogo e disse que já ensaiou o que vai dizer para Alane no Sincerão, o novo jogo da discórdia do BBB 24, que acontece nesta segunda-feira, 22. Rodriguinho indicou a sister direto para a berlinda na formação do último Paredão.

Ele começa: "Outra coisa que eu vou falar: 'eu nunca tive nenhuma discussão com ninguém aqui e, aliás, a única vez que eu tive alguma situação aqui, inclusive, foi com você, Alane. Que a última vez que eu fui Líder, você me pegou aqui, chorando, me perguntando por que que eu não te levei para o VIP. Aquela foi a situação mais embaraçosa que eu tive dentro dessa casa, foi com você", diz o brother.

Em seguida, ele comenta que o seu voto na sister foi estratégico, e pontua que o Paredão foi formado por participantes de diversos grupos da casa. Na sequência, finaliza: "O meu jogo é esse que você está vendo. O meu jogo é ofensivo, e quem eu acho forte vai para o Paredão. [...] Eu sei que eu coloquei um alvo nas minhas costas votando em você", dispara o cantor.

Rodriguinho critica postura de Davi no jogo: 'Não vai ganhar'

Rodriguinho, analisou os últimos acontecimentos do jogo com Giovanna Pitel. Em conversa com a sister na área externa da casa mais vigiada do país, o pagodeiro mencionou Davi e retomou o assunto sobre o motorista de aplicativo.

Ao longo do bate-papo, o brother recordou o episódio em que Davi, supostamente, teria afirmado que os participantes do Camarote não mereciam ganhar o reality show. Ele, inclusive, já negou que tenha disparado o comentário. "Fora da casa deve ser um menino incrível, trabalhador. Não posso falar dele fora da casa, posso falar aqui [dentro]. Mas quando ele fala de mim, que eu não mereço [o prêmio], ele está falando fora da casa", observou Rodriguinho. Confira o resto da declaração do líder da semana: clicando aqui!