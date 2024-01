BBB24: Isabelle entra em defesa de Davi após acusações de brothers

Isabelle saiu em defesa de aliado dentro da casa depois de brothers detonarem atitudes de Davi no BBB24; Confira trecho

A situação de Davi dentro da casa está cada vez mais complicada, o motorista está se vendo cada vez mais isolado dos outros participantes, principalmente de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet suas rivais no jogo, mas ainda pode contar com sua parceira de jogo Isabelle.

A sister então decidiu defender Davi das acusações de Giovanna, Michel e Raquele, que tentavam aconselhá-la a se afastar do brother. Para convencer Isabelle, Giovanna citou uma conversa entre Davi e Yasmin, em que ele disse que ela poderia prejudicar sua carreira por andar com as pessoas erradas no jogo.

Michel pediu que a dançarina tomasse cuidado com o rapaz. "Se até a minha cabeça está dando nó, imagina a sua. Acho que a resposta vai ser o Paredão. Se ele sair, isso está valendo. Se ele for e voltar, aí já não sei. Não é possível que com tudo o que está acontecendo, o Brasil deixe alguém assim ficar", afirmou o professor.

"Gente, essas acusações são muito sérias. Estou tentando entender tudo porque ouvi pouco sobre isso", argumentou Isabelle, "Deus tenha compaixão de mim porque só fiz o que meu coração falou. É muito delicado... Não consigo ignorar uma pessoa, ainda mais quando vejo que ela está em uma situação de solidão. Tenho carinho por ele", concluiu a sister.

"Se ele for pro paredão e voltar eu já nao sei. Nao é possivel que com isso tudo o Brasil deixe uma pessoa assim." (Michel)

"São acusações mt sérias." (Isabelle)

"Mas é mais de uma pessoa falando." (Michel) #BBB24pic.twitter.com/nm0phcSysX — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 27, 2024

Boninho dá bronca em equipes de participantes: ‘Enlouquecidos’

Boninho usou as redes sociais na madrugada deste sábado, 27, para dar uma bronca nas equipes responsáveis pelas redes sociais dos participantes do Big Brother Brasil. O diretor do reality pediu aos administradores das páginas que não ameacem entrar na Justiça contra pessoas que vierem a criticar os seus protegidos.

"Hoje começou essa loucura de vou trabalhar, vou fazer Justiça, quem tá errado, quem tá certo. Os adms enlouquecidos com os processos, vamos arrumar juízes, advogados, vamos processar você mais a galera que segue no 'Big Brother'", iniciou Boninho.

Em seguida, o executivo declarou que essa estratégia não adianta muita coisa e que o público que decide o destino do participante. "Não, nada disso, calma, menos. O 'Big Brother' é um jogo e quem decide é a galera, é você, é o voto. Então, adms, fechem a boquinha porque essa balela não vai ajudar o seu candidato", disparou.