BBB 24: Boninho dá bronca em equipes de participantes: ‘Enlouquecidos’

Na madrugada deste sábado, 27, Boninho mandou recado e dá bronca nos responsáveis pelas redes sociais de participantes do BBB 24; veja

Boninho usou as redes sociais na madrugada deste sábado, 27, para dar uma bronca nas equipes responsáveis pelas redes sociais dos participantes do Big Brother Brasil. O diretor do reality pediu aos administradores das páginas que não ameacem entrar na Justiça contra pessoas que vierem a criticar os seus protegidos.

"Hoje começou essa loucura de vou trabalhar, vou fazer Justiça, quem tá errado, quem tá certo. Os adms enlouquecidos com os processos, vamos arrumar juízes, advogados, vamos processar você mais a galera que segue no 'Big Brother'", iniciou Boninho.

Em seguida, o executivo declarou que essa estratégia não adianta muita coisa e que o público que decide o destino do participante. "Não, nada disso, calma, menos. O 'Big Brother' é um jogo e quem decide é a galera, é você, é o voto. Então, adms, fechem a boquinha porque essa balela não vai ajudar o seu candidato", disparou.

Por fim, ele ressaltou que os telespectadores que estão acompanhando o programa decidirão: "Quem vai decidir quem vai ganhar o 'Big Brother' na moral é a galera que está olhando o jogo. O resto é bobagem".

Nesta sexta-feira, 26, o perfil de Yasmin Brunet emitiu uma nota repudiando acusações de que a modelo estaria sendo racista no reality e afirmou que comentários difamatórios podem ser enquadrados como crime.

Os responsáveis pelas redes de Yasmin lamentaram os comentários acusando-a de ser racista: "Difamação não é entretenimento - Hoje fomos lamentavelmente surpreendidos com um comentário feito por uma pessoa de grande influência na mídia. Em um post feito na rede social X/Twitter, a influenciadora insinuou, de forma implícita, que a influenciadora e empresária Yasmin Brunet e outra colega de confinamento seriam racistas".

Em seguida, a equipe afirmou que as desavenças entre Yasmin e Davi são motivadas unicamente pela convivência: "Temos acompanhado as movimentações nas redes sociais e também na casa. Compreendemos que o Big Brother Brasil, como um jogo de convivência, incita comportamentos aversivos nos competidores. Prova disso é que praticamente todos os integrantes da 24a edição do reality show em algum momento tiveram alguma fala ou ação reativa".