BBB24: Wanessa Camargo fala sobre sua percepção de jogo em relação a Davi

'Se falarem que eu estou errada, eu sei o que estou vendo', declarou Wanessa ao falar sobre sua percepção de jogo na madrugada deste sábado, 27

Na madrugada deste sábado ,27, alguns brothers se reuniram na área externa do BBB 24, Wanessa Camargo conversa com Giovanna, Michel, Raquele, Yasmin e Lucas Henrique. A sister volta a falar sobre a percepção que está tendo de Davi e diz que apesar de achar que corre o risco de ser eliminada futuramente pelo que está afirmando, a cantora acredita que está certa.

"Eu posso sair pelo que estou falando, pelo que eu estou dizendo aqui. Porque eu cravei um jogo aqui. Agora, pra mim, não tem outra pessoa que tenha que sair a não ser ele. Ele é perigoso. Gente que mente me dá até coisa", declara Wanessa.

Mesmo que venha a ser eliminada, a sister seguirá confiando na sua intuição. "E se, por acaso eu sair e falarem que eu estou errada, eu sei o que eu estou vendo. Eu não estou errada. Eu tenho certeza que pessoas que viveram como eu vivi, situações parecidas, vão enxergar isso. Eu tenho certeza", completa.

No final, Wanessa declara que não sabe se isso será motivo para eliminar o brother. No entanto, será motivo de voto para ela.

Davi reclama de lavar a louça dos outros: 'Não sou empregado’

Na manhã deste sábado, 27, Davi e Leidy Elin conversavam na área externa do BBB 24 e começaram a falar da limpeza da casa, principalmente da organização da cozinha. O baiano, que já repetiu diversas vezes o quanto gosta de cozinhar, reclama que há participantes que sujam louça e não lavam:"Tipo assim, bota ali e alguém vai lavar", comenta o brother.

Durante o papo, Leidy Elin orienta o colega de confinamento a deixar as louças sujas e não fazer nada. "A galera come e a gente lava, sem problemas. Mas a galera come, que pode lavar ou deixar até na secadora, só passar uma água, não lava", reclama.

Davi diz que já está ficando irritado com essa situação. "Minha paciência já está chegando ao zero. Isso a gente aprende em casa", comenta. "Vai chegando um ponto que fica complicado. Isso aí já é falta de educação [...] Eu não sou empregado de ninguém aqui", declarou o brother.