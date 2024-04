BBB24: Bia se explica para Matteus sobre reação ao possível romance: "Medo"

Beatriz tentou se explicar após ter uma reação inesperada ao possível romance de Matteus e Isabelle

Beatriz se explicou para Matteus e Isabelle sobre sua reação após a aproximação dos brothers na última festa do Big Brother Brasil 24.

Na manhã desta segunda-feira, 08, a vendedora admitiu que as duas ficaram aflitas ao verem que os dois haviam se aproximado e que o público iria querer vê-los juntos na final do programa.

"A gente acredita que isso tem um poder muito grande de levar vocês para final, como um casal", falou. "A Alane falou assim 'como a gente é burra, brigou por causa disso [...] e ainda ajudou um casal a se formar para ir à final", seguiu contando.

Em seguida, a ex-camelô afirmou que as sisters ficaram com medo de encarar o possível casal no paredão: "A gente pensou que se eu e a Alane vai com você e a Isabelle, a gente sai, na nossa cabeça. Porque o Brasil quer ver vocês se beijar e vai deixar por causa do beijo na casa".

"Foi um momento que a gente ficou estressada e com medo. Foi um medo que a gente teve", disse ressaltando que o fato da vendedora e da bailarina terem discutido potencializou isso.

Enquanto Isabelle ficou em silêncio, Matteus, que ouviu tudo fazendo sinal de negação com a cabeça, disparou: "Isso aí começou com uma coisa que, sinceramente, eu não vejo sentido. Eu acho que vocês criaram uma situação em cima de uma coisa que não tinha sentido".