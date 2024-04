BBB 24: Após arrependimento, Alane e Beatriz desabafam: "Raiva de mim"

Alane e Beatriz afirmaram estar com raiva e irritadas após se arrependerem de incentivar a aproximação de Isabelle e Matteus no BBB 24

Alane e Beatriz seguem irritadas após a aproximação de Isabelle e Matteus na tarde deste domingo, 07, no Big Brother Brasil 24.

Durante a noite, no Quarto Fada, as duas desabafaram e se mostraram incomodadas. Sozinhas no quarto, Bia disparou: "Eu to com raiva de mim mesma!". "Eu também", disse a bailarina. "Irritada comigo mesma", falou a vendedora que levou às mãos no rosto.

Pouco depois, a paraibana afirmou que não quer ficar perto dos outros brothers. "Não quero tá perto de ninguém. Só quero tá perto de ti, entendeu?", disparou. "Ninguém me fez nada, mas eu to irritada comigo", acrescentou.

Em seguida, Bia contou que Davi perguntou se ela estava bem e ela disse que estava bem, mas estava cansada. "E vou falar o quê? Falei que estou", completou Alane.

Alane e Beatriz falam que estão com raiva e irritadas. 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/1kNg1HMkm2 — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024