BBB23: Mesmo no paredão, Gabriel Tavares xinga Bruno com piada ofensiva

Sem se preocupar com uma possível saída, Gabriel faz mais uma piada ofensiva com Bruno e público não perdoa

Completamente despreocupado com a berlinda que enfrenta, o modelo Gabriel Tavares causou um alvoroço na internet ao fazer mais uma piadinha ofensiva durante o confinamento do Big Brother Brasil 23, nesta terça-feira, 13.

Novamente, o alvo da frase ofensiva foi o brother Bruno. Mesmo estando emparedado, Gabriel continua mostrando que não tem filtro para o que pode ser considerado errado de falar para outras pessoas. Enquanto conversava com outros participantes do reality show na piscina, ele comentou sobre o corpo do colega.

“E o Bruno, que parece o Garfield, de tão gordo?”, falou o modelo, com a atriz Bruna Griphao olhando e rindo, chegando a concordar com a “piada” de seu ex-affair: “Motivo de voto!”, ironizou a famosa, logo em seguida.

“Não tô gordo assim não, viu?”, respondeu o participante do reality show da Globo, que ouviu a frase do modelo, sem nem se exaltar. Alguns usuários do Twitter fizeram questão de pontuar o comportamento embaraçoso de Gabriel: “Esse cara precisa sair, mano, sério”, disse um.

Veja o momento da "piada" de Gabriel Tavares sobre corpo de Bruno:

Gabriel falando que o Bruno parece o Garfield de tão gordo!



🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/TG1QcPPm4D — Dantas (@Dantinhas) January 31, 2023

Gabriel tira satisfação com Domitila

Após a formação do paredão, no domingo, 29, Gabriel e Domitila discutiram feio por conta do discurso da sister para continuar na casa. Na ocasião, a ativista pernambucana usou o relacionamento abusivo de Gabriel e Bruna Griphao como um motivo para ficar na casa: “Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça”, disse.

Logo em seguida, Gabriel decidiu tirar satisfação com a sister e sobrou até para Bruna Griphao: "Precisava expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal”, pontuou. Domitila rebateu o brother e os dois tiveram uma conversa tensa.