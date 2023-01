BBB 23: Gabriel tira satisfação com Domitila sobre comentário durante ao vivo: ''Precisava?''

Emparedados na segunda berlinda do BBB 23, Gabriel questiona Domitila sobre seu discurso de permanência no BBB 23 durante ao vivo

Após a formação do segundo paredão do BBB 23, na noite de domingo, 29, Domitila (38) e Gabriel (24) protagonizaram uma discussão por conta do discurso de permanência da ativista pernambucana.

Na berlinda, a sister, a mais votada pela casa, enfrenta Cezar Black, indicado pelo Líder Cara de Sapato, e o modelo, que foi puxado pelo contragolpe do indicado pelo Líder.

Em seu discurso durante o programa ao vivo, Domitila disse: "Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça. Eu vim aqui para jogar e para mostrar quem é Domitila Barros (...). Eu gostaria de pedir ao Brasil para me dar uma chance, só uma semaninha a mais".

Após a justificativa da Miss Alemanha, Bruna Griphao (23) comentou que não gostou da fala da participante mencionando o relacionamento da atriz com o modelo no confinamento. Gabriel foi tirar satisfação com a sister. "Precisava expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal?", perguntou ele.

"Eu não acho legal. Se você quiser saber a minha resposta, vamos conversar", respondeu ela.

O brother questiona, mais uma vez, o motivo dela ter falado sobre o assunto, e Domitila rebate: "A pergunta do Tadeu foi: 'por que você quer ficar na casa'. Eu falei que quero que cada um dê palco para os valores que eles querem dar valor. Em nenhum momento falei da Bruna, falei das suas atitudes."

"Mas é um momento pra você falar sobre você, não sobre nós. Eu estou até com ânsia", disparou Gabriel.

"Eu também estou com ânsia de você. Eu passei três dias com ânsia. No momento que você quiser conversar, nós sentaremos e conversaremos. Agora eu não vou ficar mordendo isca de peixe pra depois colocarem minhas palavras de outro jeito. Quer sentar pra conversar comigo?", perguntou Domitila.

"É muito importante porque, uma coisa é você passar pano pra mim e deixar de falar uma coisa. Outra coisa é você expor uma pessoa que você disse que não ia expor, que não queria expor, que tem um cuidado por ela e você fez mesmo assim", avaliou o brother, citando Griphao.

"O meu problema é com você, não transfira agora pra Bruna. Eu tive uma conversa com a Bruna que eu não tive com você", recordou a sister. "Em nenhum momento quis ofender ou generalizar sobre Bruna. Inclusive usei as seguintes palavras ‘eu não vim aqui para brincar com coisas que fazem uma analogia a um relacionamento abusivo’. Em nenhum momento foi sobre Bruna, foi sobre o meu concorrente do momento", disse ainda. O clima entre eles esquentou, e os brothers Fred Nicácio e Paula separaram os dois.

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, em conversa com Gustavo e Key Alves, Gabriel comentou sobre a atitude de Domitila. “O que pega é o discurso dela ofensivo, é uma parte que ela devia falar dela e não das coisas que aconteceram aqui. É apelativo demais. A Bruna já falou um monte pra ela, não tô aqui pra defender a Bruna porque ela sabe se defender. Maior sujeira, mano!”

Vale destacar que Cristian, terceiro mais votado da casa, escapou da berlinda na prova Bate-Volta. MC Guimê foi salvo pelo Poder Curinga adquirido por Cara de Sapato, líder da semana.

BBB 23: Fred Nicácio expõe Gabriel para Fred: ''Botando palavras na sua boca''

Após Marília, a primeira eliminada do BBB 23, alertar Fred de que alguém próximo está tentando queimar seu filme com os colegas de confinamento, Fred Nicácio decidiu chamar o jornalista e influenciador digital para uma conversa.

O médico revelou que enquanto estava no Quarto Secreto ouviu Gabriel Tavares falar mal do próprio aliado para alguns integrantes do próprio grupo, e ressaltou que logo de cara percebeu que o modelo não era confiável. "Ele começou a queimar seu filme, isso é típico de quem falou que ia fazer e fez. A grande birra dessa pessoa comigo é que eu tiro a máscara, percebi logo cedo. Por isso eu já expus, não gosto de papo torto", começou ele.

Nicácio continuou: "Como a gente nunca falou de jogo antes, eu fiquei meio sem jeito de como abordar você. [...] Então é isso cara, a gente viu pessoas falando mal de você, falando por trás, botando palavras na sua boca. Ele falou de você, sobre seu comportamento, que você pulou do barco. Ele falou que você tá em cima do muro. É que você não tá do lado que ele gostaria que você estivesse, por isso ele tá te queimando. Ele foi implantando diversas ideias nas cabeças das pessoas."

