BBB 23: Cezar Black, Gabriel e Domitila Barros estão no segundo paredão

Segundo paredão do BBB 23 é disputado por Cezar Black, Gabriel e Domitila Barros. A eliminação será na próxima terça-feira, 31

Na noite deste domingo, 29, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do segundo paredão do BBB 23, da Globo. A berlinda desta semana é disputada por Cezar Black, Gabriel e Domitila Barros e um deles será eliminado na terça-feira, 31. Saiba como foi a formação do paredão :

Nesta semana, Amanda e Fred Nicácio estão imunes . Amanda conquistou a imunidade ao vencer a Prova do Líder junto com Antonio Cara de Sapato Jr. Como ele ficou com a liderança, ela ganhou uma imunidade. Enquanto isso, Fred Nicácio está imune por causa do quarto secreto, que ele enfrentou contra Marília e voltou para a casa.

Para começar a formação do paredão, o anjo Ricardo deu a imunidade para Tina. “No início, a gente teve alguns atritos e aos poucos fomos nos conectando. Na prova, ela me deu muita força e a troca foi muito importante. Esse aqui é dela, ela merece muito nesse momento”, disse ele ao justificar sua decisão.

Logo depois, o líder Antonio Cara de Sapato Jr indicou Cezar Black. “A pesosa que eu vou votar não é minha primeira opção, mas foi a pessoa que se afastou de mim e é o Black”, afirmou. Cezar Black teve direito ao contra-golpe e ele puxou Gabriel para a berlinda.

Na sequência, os participantes fizeram a votação no confessionário e os mais votados foram MC Guimê e Domitila Barros. O líder Cara de Sapato tinha direito ao Poder Curinga ao comprá-lo com o maior lance da casa nesta semana. Ele decidiu tirar MC Guimê do paredão . "Já ficou claro que a gente está jogando em grupo, tem a divisão dos quartos e a gente conversou bastante sobre isso no quarto. A gente queria muito uma resposta do Brasil, então, Guimê está vetado", afirmou ele. Assim, o terceiro mais votado pela casa no confessionário substituiu MC Guimê no paredão e essa pessoa foi o Cristian.

Por fim, os brothers Gabriel, Domitila e Cristian disputaram a prova bate-volta , que exigiu sorte dos participantes. Eles tiveram que cumprir três etapas, em cada uma delas precisaram encontrar três ícones diferentes, que estavam escondidos em cubos. Quando encontravam os ícones de cada etapa, eles seguiam pela próxima etapa até o vencedor. Cristian se deu bem e conseguiu se salvar do paredão.

Saiba quem votou em quem:

Fred votou em Cristian

Key Alves votou em MC Guimê

Cezar Black votou em MC Guimê

Bruno votou em Cristian

MC Guimê votou em Domitila Barros

Sarah Aline votou em MC Guimê

Gabriel votou em Domitila Barros

Amanda votou em Domitila Barros

Fred Nicácio votou em MC Guimê

Aline Wirley votou em Domitila Barros

Ricardo votou em Domitila Barros

Paula votou em Domitila Barros

Domitila Barros votou em MC Guimê

Cristian votou em MC Guimê

Gabriel Santana votou em MC Guimê

Tina votou em Domitila Barros

Bruna Griphao votou em Domitila Barros

Gustavo votou em MC Guimê

Larissa votou em Cristian

Marvvila votou em MC Guimê