BBB23: Key Alves encontra fio de cabelo em Gustavo, diz não ser dela e muda de cama

Jogadora de vôlei Key Alves mostra fio de cabelo para Cristian e até se questiona se seria dela

Nesta terça-feira, 13, a jogadora de vôlei Key Alves encontrou um fio de cabelo preto em Gustavo, o Cowboy. Ao dizer, chateada, que o fio não seria dela, ela mudou de cama, saindo do lado do brother e de Cristian.

Key pegou o fio em sua mão, e começou a analisar. Gustavo, então, tentou se defender: “É seu esse fio”. A jogadora de vôlei rebateu, e envolveu Cristian na situação: “Meu? Cris, esse cabelo aqui é meu? Preto?”, perguntou.

O Cowboy até chegou a voltar atrás em sua afirmação, dizendo que não era dela o fio de cabelo e continuou a tentar se defender. “Nem vem, tem cabelo para todo lado aqui nesta casa”, disse o brother. “Preto?”, perguntou a atleta.

Gabriel faz piada ofensiva com Bruno e irrita internet

Completamente despreocupado com a berlinda que enfrenta, o modelo Gabriel Tavares causou um alvoroço na internet ao fazer mais uma piadinha ofensiva durante o confinamento do Big Brother Brasil 23, nesta terça-feira, 13. Novamente, o alvo da frase ofensiva foi o brother Bruno. Gabriel continua mostrando que não tem filtro para o que pode ser considerado errado de falar para outras pessoas. Enquanto conversava com outros participantes do reality show na piscina, ele comentou sobre o corpo do colega. “E o Bruno, que parece o Garfield, de tão gordo?”, falou o modelo, com a atriz Bruna Griphao olhando e rindo, chegando a concordar com a “piada” de seu ex-affair: “Motivo de voto!”, ironizou a famosa, logo em seguida.