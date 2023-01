BBB23: Fred Nicácio e César Black detonam brother: ‘Cobra’

César Black e Fred Nicácio descem a lenha em brother de grupo rival e causam climão

O quarto Fundo do Mar do Big Brother Brasil 23 acabou se unindo para detonar um outro participante que não faz parte do grupo nesta sexta-feira, 20. O brother Gabriel Tavares teve seu comportamento avaliado pelos rivais após a prova do líder, vencida pela dupla de Bruna Griphao e Larissa Santos.

Tudo começou quando Fred Nicácio disse estar chocado com o modelo, que se autodefine como “frio e calculista”. “Não existe Gabriel pessoa, Gabriel jogador. A pessoa é assim. [Gabriel] terminou de se queimar e colocou a corda no próprio pescoço”, criticou, ainda apostando que ele irá apunhalar Bruna Griphao, com quem vive um romance.

“Ele é a maior cobra do jogo até agora, uma surpresa extremamente negativa. Eu gosto que seja verdadeiro comigo, não uma pessoa como o Gabriel Vidraceiro. Ele pra mim é uma pessoa falsa pra car*lho, é uma pessoa que não quero perto de mim”, completou o assunto César Black.

Reprovou o namoro

Paula Freitas (28) não aprova o romance entre Bruna Griphao (23) e Gabriel Tavares (24) no BBB 23. Em conversa com Larissa Santos (24), ela explicou sua opinião. "A Bruna e o Gabriel ficarem atrapalhou com tudo! Não era para ter rolado agora", disse ela após a briga entre Bruna e Larissa, que são as líderes da semana e dupla na casa.