BBB 23: Paula opina sobre romance de Bruna Griphao e Gabriel: "Não era para ter rolado agora"

Bruna Griphao e Larissa protagonizaram uma briga após discordaram de algo relacionado ao Gabriel

Paula Freitas (28) não aprova o romance entre Bruna Griphao (23) e Gabriel Tavares (24) no BBB 23. Em conversa com Larissa Santos (24), ela explicou sua opinião.

"A Bruna e o Gabriel ficarem atrapalhou com tudo! Não era para ter rolado agora", disse ela após a briga entre Bruna e Larissa, que são as líderes da semana e dupla na casa.

"Na moral, faça os jogos por vocês ou vão ser influenciadadas pelo Gabriel, que está ficando com a Bruna. Isso lá fora pode ser visto como algo que não é legal", continuou Paula.

Larissa concordou e disse que já estava preocupada com isso: "A gente tem que decidir o que a gente quer e não ser influenciada. Isso já estava me incomodando, estava tentando trazer ela de volta".

Entenda a briga entre Bruna Griphao e Larissa

Enquanto Bruna acredita que Gabriel, seu affair, será alvo do Quarto Fundo do Mar no Paredão, Larissa afirmava que MC Guimê (30) seria o escolhido para o paredão pelo grupo.

"Na minha concepção, ela está mentindo para o Gabriel, querendo dizer que o povo estava falando mal dele. Eles não estavam. Eu não vou concordar com uma coisa que é mentira", disse Larissa.

"Quem saiu, levantou e falou que eu estava chamando de mentirosa, foi ela", desabafou Bruna para Fred e Gabriel.

Na manhã desta sexta-feira, 20, as duas tiveram uma DR. "Você é a pessoa mais importante para mim aqui dentro", disse Bruna.

"Sou a mais importante, mas não escuta nada que eu falo. Cada vez que eu vou falar, me interrompe", rebateu Larissa.

A morena deixou o quarto do líder para não ficar no mesmo ambiente que Bruna. "Melhor do que ficar lá brigando", justificou.

Bruna então foi procurá-la para tentar resolver as coisas no Quarto Deserto. "Fiquei magoada dela não acreditar no que eu estou falando. A gente é parceira!", seguiu Larissa aos prantos.