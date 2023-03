BBB23: Equipe de Domitila se pronuncia sobre caso de assédio

Cantor de funk MC Guimê e lutador Cara de Sapato estão sendo acusados de importunação com Dania Mendez

Na tarde desta quinta-feira, 16, a equipe da Miss Alemanha Domitila Barros decidiu se pronunciar sobre as acusações de importunação que o cantor de funk MC Guimê e o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato estão recebendo.

Os dois estão sendo acusados de assédio com a nova participante do Big Brother Brasil 23, a influenciadora mexicana Dania Mendez, na festa que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 16. O cantor passou a mão nas costas e no bumbum da nova sister, enquanto o atleta roubou a força um selinho da gringa.

“Em nome da Domitila, das mulheres que compõem sua equipe, seus valores e convicções, viemos até aqui dizer que repudiamos toda e qualquer importunação sexual, assédio físico ou verbal e qualquer atitude que viole e desrespeite o espaço de uma mulher. Queremos deixar claro que nenhuma mulher deve ser culpabilizada pelas atitudes dos envolvidos na situação. Reiteramos que, caso você esteja lendo isso e passe por esse tipo de situação, não se cale, denuncie! De acordo com o Código Penal Brasileiro, lei 13.718/18: É considerado crime ‘praticar contra alguém sem sua anuência ato libinoso com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. Toda mulher merece respeito. O não sempre será não!”, publicaram.

Estou em choque com o que está rolando. Guimé está a festa toda paquerando a Dania, agarrando ela e passando a mão dela. E o respeito fica onde? Ele está tentando estragar o shipper Sapadania, não admito pic.twitter.com/oVZlef9qks — Key Reality (@keyalvesreality) March 16, 2023

Fred Desimpedidos debocha de momento que invadiu malas de Dania

Fred, do canal Desimpedidos, confessou realmente ter invadido a privacidade da nova integrante do reality, a influenciadora mexicana Dania Mendez, ao mexer nas malas dela. Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline, o youtuber ainda debochou da situação, dizendo que esperava encontrar produtos brasileiros na mala da influenciadora. “Eu e a Marvvila mexemos no bagulho dela. Já chegou imagina lá e tem um Natura? Um Avon?”, ironizou Fred.