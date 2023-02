BBB23: MC Guimê revela forma de diminuir a saudade de Lexa

Os brothers estavam conversando na área externa quando MC Guimê revelou o truque para diminuir a saudade da esposa, a cantora Lexa, durante o BBB 23

Na área externa, os brothers conversaram sobre o Paredão e quem estaria esperando por eles em uma possível eliminação. MC Guimê, então, disse: "Estava falando dessas pessoas esperando. Eu acredito que, isso também é uma imaginação nossa, que eu não sei como isso foi definido lá fora... Eu imagino que eles tenham escolhido ali as pessoas que eles sabem dos nossos laços".

E seguiu falando: "No meu caso, eu acredito que a minha esposa [Lexa] e talvez meu pai, tanto minha esposa quanto meu pai, meu pai tem a rotininha dele lá, então, talvez ele, por ele saber desse laço, ou às vezes minha mãedrasta junto com a minha esposa. A Lexa eu acho muito que vai estar, a não ser que ela tenha um compromisso sinistro, eu ia compreender também, mas acho que do jeito que ela é, ela para agenda, ela para as paradas todas pra colar".

Então, ele falou do sentimento: "Estou aqui também ansioso, não quero sair, amor espera mais um pouco!".

Fred Nicácio brincou com a situação: "Não quero te ver agora, amor. Estou com saudades, mas agora não". E o cantor finaliza: "Qualquer coisa eu olho pra tatuagem da perna, mas se ela estiver também, é o que você falou, vão dar esse amparo pra nós".

Fred Nicácio desabafa sobre preconceito

Na área externa da casa do BBB 23, Fred Nicácio conversou com Bruna Griphao e outros colegas de confinamento sobre algumas situações preconceituosas que já sofreu no passado.

"O movimento negro, bem recente, há 15 anos, exigia que eu não fosse gay porque eu tenho que ser macho, tem que ser homenzão. E aí, onde fica esse afeto do homem preto gay? Não posso ser hipócrita porque tem vários pontos que me inserem de uma maneira diferente: eu sou médico, sou homem bonito, tenho porte, corpo físico estruturado, isso já me coloca num lugar de desejo. E quando é um homem preto, afeminado, gordo e gay? Onde ele está? Quem vai se importar com o afeto dele? E todo mundo conhece um homem preto, gordo, afeminado e periférico", desabafou ele.