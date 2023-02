BBB 23: Fred Nicácio desabafa sobre preconceito: "Tenho que ser macho"

Em conversa com os colegas do BBB 23, Fred Nicácio relatou algumas situações preconceituosas que já viveu

Na área externa da casa do BBB 23, Fred Nicácio conversou com Bruna Griphao e outros colegas de confinamento sobre algumas situações preconceituosas que já sofreu no passado.

"O movimento negro, bem recente, há 15 anos, exigia que eu não fosse gay porque eu tenho que ser macho, tem que ser homenzão. E aí, onde fica esse afeto do homem preto gay? Não posso ser hipócrita porque tem vários pontos que me inserem de uma maneira diferente: eu sou médico, sou homem bonito, tenho porte, corpo físico estruturado, isso já me coloca num lugar de desejo. E quando é um homem preto, afeminado, gordo e gay? Onde ele está? Quem vai se importar com o afeto dele? E todo mundo conhece um homem preto, gordo, afeminado e periférico", desabafou ele.

Depois, o médico ainda falou como o racismo estrutural o impede de ter oportunidades. "O racismo estrutural tá no olhar, tá naquele segurança que me segue dentro do mercado. Até hoje quando eu vou no mercado eu não boto a mão no bolso porque sei que o cara vai chegar: 'O que tá no bolso aí?', pra evitar esse constrangimento eu não coloco a mão no bolso", revelou.

Ao ouvir o colega, Bruna Griphao comentou: "Você vai se podando em pequenas atitudes", disse a atriz. "E você começa a ter raiva porque não merece passar por isso. Não posso botar a mão no bolso?", completou Nicácio.

Aniversário de casamento

Fabio Gelonese, marido de Fred Nicácio, usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para comemorar seu aniversário de casamento. Os dois estão completando oito anos de relacionamento, e para comemorar a data especial, o dentista cosmético compartilhou um vídeo com vários momentos dos dois juntos no Carnaval, e prestou uma linda homenagem ao amado, que atualmente está no BBB 23.

