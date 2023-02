Marido de Fred Nicácio, do BBB 23, comemora 8 anos ao lado do marido: "Amo você"

Fabio Gelonese prestou uma linda homenagem para Fred Nicácio ao comemorar mais um ano de relacionamento

Fabio Gelonese, marido de Fred Nicácio, usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para comemorar seu aniversário de casamento.

Os dois estão completando oito anos de relacionamento, e para comemorar a data especial, o dentista cosmético compartilhou um vídeo com vários momentos dos dois juntos no Carnaval, e prestou uma linda homenagem ao amado, que atualmente está no BBB 23.

"14/02 - Uma data sempre celebrada por mim e @frednicacio. Foi nessa data, num sábado de Carnaval, lá em 2015, que o universo quis que nossos destinos se cruzassem. Nós não fazíamos ideia de que nossas vidas mudariam completamente a partir desse encontro. E de tudo que teríamos que enfrentar para viver esse sonho!", celebrou ele.

Em seguida, Fabio falou sobre comemorar o Carnaval deste ano sem o marido e se declarou para Nicácio. "Este ano vai ser diferente, vou curtir o carnaval sem meu parceiro de folia, mas por um excelente motivo. Quero vê-lo só no dia da final do #BBB23! Feliz 8 anos de Relacionamento, meu Príncipe! Amo você e amo a vida que construímos juntos!", finalizou.

Mais cedo, Fred desabafou com Domitila e Marvvila sobre a saudade que está sentindo do marido. O médico, então, foi consolado pela ativista social. "É necessário que você esteja aqui. Se você não estiver aqui, não vai ter esse tipo de diálogo, essa visibilidade. Como diz Jojo Todynho: 'Prego que se destaca, leva martelada'", disse a sister para o colega de confinamento.

Confira a homenagem de Fabio Gelonese para Fred Nicácio:

