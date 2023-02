BBB23: Cezar Black fica revoltado com atitude de Paula e diz ter ranço da sister

Cezar Black faz caveira de Paula dentro do Quarto do Líder por conta de atitude da sister que o deixou revoltado

Em uma conversa com aliados, Cezar Black decidiu fazer a caveira de Paula, tentando fazer ela se tornar o alvo cada vez mais para seus colegas. Dentro do Quarto do Líder, o brother disse para Gustavo Cowboy, Key Alves e Cristian que ficou incomodado com as falas recentes da sister na cozinha.

“A Paula ontem falando: 'Não, porque sou acostumada a comer fígado e moela, não sei o que', aquela demagogia, sabe? 'Mas foi a primeira vez que eu comi tapioca na vida foi aqui' cinco reais no mercado, não comeu porque não quis, sabe? Pagando de humilde”, falou Black.

“O Black, deixa chegar o leite condensado que eu quero socar morango dentro, em cima, e ir na cara dela assim e fazer igual ela fez comigo, eu comendo e eu falando para ela que eu não aguentava mais nem comer fígado, ela chegou em mim, pegou o morango assim na latinha e ergueu assim”, disparou o Cowboy.

“Assim que der, a gente tem que fazer a Paula rodar, hein”, disse. “A Paula para mim é a mais cobra que tem ali dentro", detonou Cezar Black. “Ela é ligeira e debochada”, completou o cowboy.

PUXÃO DE ORELHA NO DISCURSO

A saída de Gabriel do BBB 23 foi marcada por muito choro dos brothers, que não estavam com dúvidas quanto à eliminação do colega. Em seu discurso, Tadeu Schmidt optou por puxar a orelha do participante, que protagonizou polêmicas envolvendo o modo que lidava com Bruna Griphao.

"Quando eu terminar, seremos 20. Diante dos últimos acontecimentos, faça-se necessário esclarecer algumas coisas: briga, desentendimento, discussão, treta... Isso é inerente a qualquer convivência, acaba acontecendo. Aí dentro e aqui fora. Eu falo uma coisa que você não gosta, eu faço uma coisa que magoa, a gente fica com raiva, as coisas se exaltam, a gente perde a cabeça, discute, fala o que não devia. É do jogo, é da vida. Por mais que se tente evitar, acontece. Cezar e Domitila, por exemplo, estão naquele grupo que fazem de tudo para fugir dessas situações e querem viver em paz com todo mundo. E, mesmo assim, já se envolveram em brigas aí dentro. Adianta fugir tanto? O estopim pode ser uma peruca! É do jogo, é da vida. Agora, uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos", disse ele.