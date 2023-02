Fora do BBB 23, Gabriel revela desejo de reencontrar brother; saiba qual

Gabriel Fop lamentou comentários contra Bruno Gaga e falou sobre vontade de reencontrá-lo após o programa

Depois de disparar diversos comentários racistas contra Bruno Gaga (32) dentro do BBB 23, o modelo Gabriel Fop (24) pediu desculpas por ter causado constrangimento ao colega dentro do confinamento. O brother afirmou que sente interesse em reencontrá-lo após o programa .

Em entrevista concedida à Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-papo BBB, ele desabafou sobre a polêmica que acabou protagonizando justamente enquanto estava na berlinda. Ele assistiu às cenas e descobriu que suas falas não repercutiram bem nas redes sociais.

Durante a conversa, Patrícia Ramos chegou a questionar Gabriel se ele percebeu no momento que havia feito algum comentário problemático, mas ele afirmou que estava falando sobre um gel para cabelo.

"Fui infeliz na comparação do cabelo dele. Mas a gente estava falando sobre o gel e agora eu não tenho nem o que falar. Queria olhar dentro do olho dele. Talvez ele tenha se sentido incomodado, e eu nem sei. Ele não me falou nada", disse ele.

Vivian também se interessou em saber um pouco mais sobre a percepção de Gabriel sobre o fato e perguntou se ele notou algo de diferente em Bruno após o caso. "Como eu cometi alguns erros, talvez eu não tenha tido esse feeling", avaliou ele.

Triste com a repercussão negativa, ele garantiu que gostaria de reencontrar o colega. "Na hora que ele sair, trocar uma ideia com ele, pedir desculpas mesmo que ele não tenha se sentido ofendido. Vai ser necessário e importante fazer isso", afirmou.

Gabriel foi eliminado do BBB 23 na noite de terça-feira, 31, em um paredão contra Cezar Black e Domitila. Ele deixou o jogo com 53,3% dos votos do público. Em conversa com o apresentador Tadeu Schmidt (48), ele fez um balanço de sua participação no reality "Acredito que erramos para crescer. Minhas palavras de arrependimento e vergonha são sinceras e não são apenas uma fachada", afirmou ele.

PUXÃO DE ORELHA NO DISCURSO

A saída de Gabriel do BBB 23 foi marcada por muito choro dos brothers, que não estavam com dúvidas quanto à eliminação do colega. Em seu discurso, Tadeu Schmidt optou por puxar a orelha do participante, que protagonizou polêmicas envolvendo o modo que lidava com Bruna Griphao.

"Quando eu terminar, seremos 20. Diante dos últimos acontecimentos, faça-se necessário esclarecer algumas coisas: briga, desentendimento, discussão, treta... Isso é inerente a qualquer convivência, acaba acontecendo. Aí dentro e aqui fora. Eu falo uma coisa que você não gosta, eu faço uma coisa que magoa, a gente fica com raiva, as coisas se exaltam, a gente perde a cabeça, discute, fala o que não devia. É do jogo, é da vida. Por mais que se tente evitar, acontece. Cezar e Domitila, por exemplo, estão naquele grupo que fazem de tudo para fugir dessas situações e querem viver em paz com todo mundo. E, mesmo assim, já se envolveram em brigas aí dentro. Adianta fugir tanto? O estopim pode ser uma peruca! É do jogo, é da vida. Agora, uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos", disse ele.