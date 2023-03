BBB23: Cara de Sapato tenta queimar brother para Dania Mendez

Lutador de MMA Cara de Sapato tenta queimar participante para nova integrante do BBB 23

Nesta quinta-feira, 15, enquanto estavam no Quarto do Líder, a influenciadora e modelo Dania Mendez, nova integrante do Big Brother Brasil 23 e participante do La Casa de Los Famosos, perguntou para os brothers que estão no VIP sobre as tretas que estão rolando dentro da casa mais vigiada do país.

Mas, fugindo do assunto questionado pela mexicana, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato decidiu se aproveitar para queimar o biomédico Ricardo Alface para a nova integrante. Quando Dania perguntou sobre com quem Alface teria brigado, o atleta respondeu que com todos.

Entretanto, o cantor de funk MC Guimê se apressou para corrigir o colega, falando que Ricardo é seu amigo e que eles ganharam uma prova juntos na semana passada. Ele ainda revelou que Alface não se dava bem com outras pessoas do Quarto, principalmente com Fred.

Dania ficou bastante intrigada e perguntou para Cara de Sapato sobre a briga com Fred Desimpedidos. Ele respondeu de forma evasiva, falando que Ricardo teria sido grosseiro e que brigava com todos por motivos variados. Então, a cantora e ex-Rouge Aline Wirley saiu em defesa do colega, falando que ele não brigava com todo mundo e que suas explosões eram por razões compreensíveis.

Brothers shippam Dania com Cara de Sapato

Depois da chegada surpresa de Dania Mendez ao BBB 23, os brothers a levam para conhecer a casa. Em espanhol, Domitila Barros pergunta à visitante se ela realmente está fazendo um intercâmbio no Brasil e não está competindo com eles, e Dania Mendez confirma que continua jogando no reality mexicano. Depois, a modelo e influenciadora conhece um pouco dos brothers, que se apresentam.

"Eu imagino que o Cara de Sapato está muito encantado", brinca Domitila para a visitante, em espanhol. Os brothers, então, começam a bater palmas e shippar o lutador com a modelo. "Vai Sapato", disseram. Ele ficou visivelmente constrangido, mas não escondeu sua empolgação. Foi então que Amanda teve uma reação inesperada. Ela declarou que estava apoiando um romance entre os dois. "Dei a minha aprovação", disse ela mostrando que está tranquila com a situação.

