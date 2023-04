BBB23: Aline Wirley leva o Poder Curinga e poderá movimentar o próximo paredão

'Poder da Mistura' dá direito a trocar um dos emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa

Sexta-feira é dia de Poder Curinga no BBB 23, e Aline Wirley levou a melhor nessa semana e conseguiu levar o poder coringa! Após apostar mais estalecas que os outros confinados no Confessionário durante a manhã, a cantora ganha o trunfo intitulado Poder da Mistura e poderá movimentar o 13º Paredão do programa neste domingo, 09.

Aline vai influenciar diretamente no game e terá o poder de mandar um participante direto para o paredão. Após as indicações do Líder e da casa, o Poder Curinga será ativado e a sister vai trocar um dos emparedados do Monstro por alguém ainda disponível. Assim, essa pessoa assume o colar de emparedado do Monstro.

Em seguida, o emparedado pelo Líder salva um dos dois participantes com o colar de emparedado pelo Monstro. No entanto, o emparedado do Monstro, que continua no Paredão, puxa alguém pra berlinda novamente e, inclusive, pode colocar aquele que acabou de sair.

Ricardo Alface revela indicação ao Paredão

Após vencer a Prova do Líder em um momento decisivo, Ricardo Alface já sabe quem vai mandar para o Paredão. Em uma conversa reveladora com Domitila Barros e Sarah Aline, ele disse que está ciente de sua escolha. A conversa rolou nesta sexta-feira, 07.

"Pra mim, seria um Paredão bom o Black [Cezar] e Amanda", decretou ele. Domitila então pede a palavra. "Não vou lhe influenciar, tenho três argumentos", diz a sister tentando mudar a visão do brother.

Ele avisa que não vai mudar sua posição. "Mas, desculpa, sendo sincero. Você não vai conseguir, você pode vir com argumentos melhores do mundo. Porque a palavra que vai não tem como voltar", disparou ele.