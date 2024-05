José Loreto comemora aniversário de 40 anos com a filha: "Melhor versão"

O ator José Loreto completou 40 anos nesta segunda-feira, 27, e postou uma sequência de fotos com a filha para comemorar a data

José Loreto completou 40 anos de vida nesta segunda-feira, 27, e comemorou a data especial ao lado da filha, Bella, de seis anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Em seu perfil oficial No Instagram, o ator, que interpreta o personagem Marcelo Gouveia na novela No Rancho Fundo, da Globo, postou uma sequência de cliques agarradinho com a herdeira e celebrou o novo ciclo. "Meus 40 e minha melhor versão", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, Loreto recebeu mensagens de carinho dos internautas. "Parabéns, grande ator da TV brasileira", disse uma seguidora. "Vocês juntos são lindos de ver", escreveu outra. "Parabéns, chuvas de bençãos em sua vida. Que Deus proteja sempre seu caminho", desejou uma fã.

Mais cedo, José Loreto postou um vídeo em que aparece dando um sorrisão e comemorou os 40 anos. "4 décadas de um sorriso largo no rosto, um coração que vai na frente e muito amor por essa vida! Obrigado aos envolvidos!! Simbora quarentinha que eu quero te usar!!!", disse o artista.

Confira as publicações:

José Loreto fala sobre trabalho em No Rancho Fundo

No ar como o sedutor Marcelo Gouveia de No Rancho Fundo, José Loreto está completamente imerso na trama da novela. O artista conta que se dedica totalmente às cenas, e que, por muitas vezes, acaba se sentindo diferente ao deixar o set.

"Nessa novela, saio extremamente mexido de todas as cenas", conta Loreto. O artista foi uma das celebridades que esteve presente na festa de lançamento da trama das 18h da Globo, no Rio de Janeiro. A CARAS Brasil conferiu o evento luxuoso.

Na novela, o artista dá vida ao melhor amigo de Artur (Túlio Starling). Apesar de ser engenheiro, Marcelo Gouveia faz a carreira ir por água abaixo por causa de seu vício nas apostas em corridas de cavalo sertanejo. Saiba mais!