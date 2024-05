Após carta, filho de Pathy Dejesus conhece o ídolo: "Os olhos brilhavam"

A atriz Pathy Dejesus encantou os seguidores ao mostrar as fotos do encontro do seu filho, Rakim, com seu ídolo, Emicida

Pathy Dejesus encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 27, ao mostrar o encontro do filho, Rakim, de 4 anos, com seu grande ídolo, Emicida. Em abril do ano passado, a atriz mostrou a primeira carta que o herdeiro escreveu e para sua surpresa, a mensagem era para o rapper.

Foi então que no último sábado, 25, Rakim finalmente conseguiu conhecer o cantor durante um show que aconteceu em São Paulo. Ao compartilhar alguns registros do evento em seu perfil no Instagram, ela falou sobre o encontro.

"Rakim ainda não sabe, mas venceu muito! Há um ano ele escrevia sua 1ª cartinha da vida - que vocês sabem muito bem, não foi pra mim. 'Emicida, porque você não me liga' foi o que ele escreveu. Sábado foi um dia muito especial… fiquei absurdamente honrada com sua mensagem me convidando pra abrir seu show", começou.

"Tem MUITA história envolvida, muita mesmo. Mas, além disso, havia a ansiedade de uma criança agora com 4 anos encontrar finalmente o ídolo. Eu estava nervosa por mim e por ele. Ansiosa demais da conta. Já fico um pouco assim toda vez que ele me acompanha, quero que ele fique orgulhoso e tal… coisa de mãe né. Mas ele queria era ver @emicida cantar Pantera Negra! Ficou super tímido quando chegou, mas não quis perder um movimento do Leandro. Os olhos brilhavam! Ainda ganhou um tchauzinho no meio do show que deixou ele ainda mais encantado", acrescentou.

Por fim, Pathy fez um agradecimento. "Meu amigo Leandro, obrigada pela ARTE, pelo projeto que tocou profundamente nossos corações, pelo show perfeito que você e sua equipe proporcionaram. Pela oportunidade de fazer parte disso tudo. Por ser uma baita referência maneira. Rakim tá ainda mais encantado", finalizou.

Confira:

Pathy Dejesus esbanja beleza ao curtir viagem ao lado do filh

A atriz Pathy Dejesus decidiu aproveitar alguns dias em Santos, litoral sul de São Paulo, ao lado do filho, Rakim, de quatro anos, e compartilhou alguns cliques dos momentos de lazer nas redes sociais. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece esbanjando beleza e seu corpo sarado enquanto curte o dia na praia com o herdeiro.

"Nosso rolê em Santos! Cidade que eu amo por vários motivos… uns bem óbvios, mas outros nem tanto. Muita memória afetiva resgatada aqui. Nem quero estender porque é papo de uma vida... Talvez eu ainda more em Santos. Quem sabe, um dia", escreveu. Confira as fotos!