Thaís Pacholek esbanja beleza em praia paradisíaca: "Muito linda"

A atriz Thaís Pacholek, casada com o cantor sertanejo Belutti, ganhou vários elogios ao compartilhar algumas fotos em Curaçao

Thaís Pacholek impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos esbanjando beleza durante sua viagem. A atriz, casada com o cantor sertanejo Belutti, está curtindo alguns dias em Curaçao, uma ilha holandesa no Caribe.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a artista exibe seu corpo sarado ao surgir na praia paradisíaca com um biquíni fio-dental vermelho. Ao dividir os registros, a loira deixou um recado. "Xô, olho gordo", escreveu ela na legenda.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Linda demais. Seu sorriso contagia", disse uma seguidora. "Sempre muito linda", escreveu outra. "Linda, maravilhosa e com o corpo perfeito", falou uma fã. "A musa do verão", afirmou mais uma.

Thais está curtindo a viagem com mais três amigas, entre elas, a atriz Elaine Mickely, mulher do apresentador Cesar Filho. "4 amigas. 4 mães. 4 profissionais. 4 mulheres vivendo o equilíbrio que a vida nos exige", disse a atriz ao falar sobre a viagem.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaís Pacholek (@thaispacholek)

Viih Tube passa mal durante viagem à praia com a família

Grávida pela segunda vez e pela primeira de um menino, a influenciadora Viih Tube revelou que está passando mal durante a viagem que está fazendo com a família em Porto de Galinhas. A empresária compartilhou que está doente e que até a primogênita, Lua, de um ano, ficou um pouco mal.

Em seus stories, a ex-BBB apareceu abatida e comentou que não ficou nada bem durante a madrugada. Vomitando, assim como sua herdeira, a esposa de Eliezer falou sobre a possibilidade de terem contraído uma virose. "Cara de quem pegou alguma virose do Eli ou de algo e só vomita, meu deus do céu não para nada", falou sobre seu estado de saúde.

"A Lua também vomitou, mas uma vez só, tava dormindo começou a se mexer e a barriga a fazer barulho, sentamos ela, vomitou tudo e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido, menos mal! E agora está bem. Nós adultos que ficamos podres", explicou ela. Saiba mais!