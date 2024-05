Filha de Kim Kardashian é alvo de críticas após estrelar musical 'O Rei Leão'

North West, fruto do relacionamento de Kim Kardashian com Kanye West, interpreta o “Simba” no musical “O Rei Leão” e sofre duras críticas

Com apenas 10 anos de idade, North West, herdeira de Kim Kardashian e do rapper Kanye West, foi alvo de pesadas críticas nas redes após fazer sua estreia em musicais no papel do jovem Simba na apresentação especial de 30 anos do espetáculo 'O Rei Leão'. A menina foi convidada para cantar a música "I Just Can't Wait To Be King".

O público presente fez questão de ficar em pé para aplaudir a garota, que em contrapartida foi duramente criticada nas redes sociais e chamada de nepo baby, por conta dos pais famosos. Acusando a menina de ser uma "nepo baby", internautas criticaram a escolha da menina para cantar no musical, apontando que ela só subiu ao palco por ter pais famosos.

“O nepotismo é literalmente a melhor coisa com que se pode nascer”, disse um internauta, “O pior caso de nepo que já testemunhei”, acusou um outro, "O filho mais talentoso de outra pessoa, provavelmente treinado em voz e dança, não entendeu porque sua família não é famosa o suficiente", atacou um terceiro usuário da rede X, o antigo twitter.

"Ela está ótima e parece que está se divertindo muito, mas definitivamente não vou ignorar o fato de que todos nós sabemos que ela não estaria lá se não fossem quem seus pais eram", protestou outra pessoa inconformada.

Essa não é a primeira vez que North aparece em um projeto musical. Ela participou da direção de um dos clipes do último álbum de Kanye, o "Vultures" e anunciou no início do ano que estaria trabalhando em um álbum "E se chama 'Elementary School Dropout'", revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por North West (@north__wst)

Kim Kardashian revela que North West tem próprio negócio

Kim Kardashian revelou que a primogênita, North West, compartilha seu DNA de empresaria eabriu uma barraquinha para vender limonada durante os fins de semana no bairro de Hidden Hills, em Los Angeles. De acordo com a empresária, a jovem montou uma estratégia para lucrar mais com o empreendimento.

A Kardashian contou que recentemente descobriu que a filha vem cobrando um valor a mais dos amigos da famosa pelas bebidas. “Se alguém aleatório parar, ela vai cobrar US$ 2. Mas se ela te conhecer, vai te enganar”,disse em entrevista à GQ norte-americana.