Kim Kardashian revela que North West tem próprio negócio e como tirar vantagem dos amigos da socialite

Kim Kardashian entregou tática da filha para ganhar mais dinheiro com sua barraca de suco

Kim Kardashian revelou que a primogênita, North West, compartilha seu DNA de empresaria eabriu uma barraquinha para vender limonada durante os fins de semana no bairro de Hidden Hills, em Los Angeles. De acordo com a empresária, a jovem montou uma estratégia para lucrar mais com o empreendimento.

A Kardashian contou que recentemente descobriu que a filha vem cobrando um valor a mais dos amigos da famosa pelas bebidas. “Se alguém aleatório parar, ela vai cobrar US$ 2. Mas se ela te conhecer, vai te enganar”, disse em entrevista à GQ norte-americana.

“Eu recebo ligações de amigos dizendo que ela cobrou US$ 20 pela limonada. Ela pega os US$ 20 e diz: ‘Não tenho troco’”, confessou a dona da marca Skims.

De acordo com Kim, North tem uma mesa, cadeiras e ventiladores para se manter refrescada. “Ela fica lá por horas e horas". Os amigos da jovem contribuem com as vendas e ela divide o lucro com eles.

Kim Kardashian revela tatuagem secreta em parte surpreendente do corpo

Quem acompanhou o reality show 'Keeping up with the Kardashians' sabe que Kim Kardashian sempre foi contra tatuagens. Segundo a socialite, seria um crime colocar um adesivo em um carro de luxo, então, por que fazer o mesmo com seu corpo? No entanto, a famosa americana acabou mudando de ideia e surpreendeu ao revelar que tem um desenho secreto.

No episódio de 'The Kardashians' divulgado nesta quinta-feira, 9, Kim pegou a todos de surpresa ao confessar que fez uma tatuagem escondida em seu corpo há pelo menos dois anos. Apesar do desenho ser praticamente imperceptível, a ex-mulher do rapper americano Kanye West revelou que o 'rabisco' tem um significado muito especial.

Filho de Kim Kardashian se fantasia de 'Neymar zumbi':

Kim Kardashian surpreendeu a todos ao mostrar a fantasia de um de seus filhos para o Halloween deste ano. Saint West, que tem apenas sete anos, escolheu ir fantasiado do jogador brasileiro Neymar em uma versão ‘zumbi’. O pequeno surgiu com o uniforme do clube saudita, as tatuagens do atleta, além de muito sangue falso para homenagear o nosso menino Ney.