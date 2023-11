Kim Kardashian revela tatuagem secreta em parte surpreendente do corpo: ‘Ninguém vê’

Após negar que faria tatuagens, Kim Kardashian surpreende ao revelar desenho escondido em um local inusitado do corpo

Quem acompanhou o reality show 'Keeping up with the Kardashians' sabe que Kim Kardashian sempre foi contra tatuagens. Segundo a socialite, seria um crime colocar um adesivo em um carro de luxo, então, por que fazer o mesmo com seu corpo? No entanto, a famosa americana acabou mudando de ideia e surpreendeu ao revelar que tem um desenho secreto.

No episódio de 'The Kardashians' divulgado nesta quinta-feira, 9, Kim pegou a todos de surpresa ao confessar que fez uma tatuagem escondida em seu corpo há pelo menos dois anos. Apesar do desenho ser praticamente imperceptível, a ex-mulher do rapper americano Kanye West revelou que o 'rabisco' tem um significado muito especial.

A musa contou que tomo a decisão com alguns amigos depois de fazer uma participação especial como apresentadora do programa humorístico 'Saturday Night Live': "Algo que vocês não sabem sobre mim... na noite do SNL, quando apresentei o SNL, eu e todos os meus amigos fizemos tatuagens iguais e todos as colocaram nas mãos”, iniciou.

Mas Kim contou que não curtiu o local eleito pelos colegas: “Eu pensei, ‘Não há chance de eu fazer uma tatuagem’”, disse a socialite, que decidiu fazer o desenho em uma parte mais escondida do corpo. Foi assim que a rainha do clã Kardashian-Jenner terminou com um símbolo do infinito eternizado na parte interna de seus lábios.

“É assim que você comemora o SNL, com uma pequena tatuagem às 4h30 da manhã”, Kim brincou com a situação, mas revelou que até esqueceu do desenho: “Ninguém sabe, ninguém vê, eu esqueço. Mas de vez em quando, passo fio dental nos dentes, vejo preto e pergunto: 'O que é essa coisa preta’?”, a socialite concluiu.

Kim Kardashian de sua primeira tatuagem. Um símbolo do infinito na boca. pic.twitter.com/N2quiRudIC — Vitor (@kimkimperio) November 9, 2023

Vale lembrar que durante sua participação no SNL, a famosa ganhou mais do que uma tatuagem e conheceu um de seus ex-namorados, o ator e comediante Pete Davidson. Eles começaram a namorar logo em seguida, mas o romance chegou ao fim cerca de nove meses depois devido a agenda compromissada dos dois.

Esse foi o primeiro relacionamento que Kim Kardashian assumiu depois de seu divórcio conturbado com Kanye West, com quem foi casada por cerca de sete anos. Apesar da separação, o relacionamento rendeu bons frutos aos artistas, que são pais dos pequenos North, Saint, Chicago e Psalm.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Filho de Kim Kardashian se fantasia de 'Neymar zumbi':

Kim Kardashian surpreendeu a todos ao mostrar a fantasia de um de seus filhos para o Halloween deste ano. Saint West, que tem apenas sete anos, escolheu ir fantasiado do jogador brasileiro Neymar em uma versão ‘zumbi’. O pequeno surgiu com o uniforme do clube saudita, as tatuagens do atleta, além de muito sangue falso para homenagear o nosso menino Ney.