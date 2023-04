BBB23: Agora líder, Ricardo Alface revela indicação ao Paredão: "Chegou o momento"

Ricardo Alface revela indicação ao Paredão; brother venceu a prova na noite desta quinta

Após vencer a Prova do Líder em um momento decisivo, Ricardo Alface já sabe quem vai mandar para o Paredão. Em uma conversa reveladora com Domitila Barros e Sarah Aline, ele disse que está ciente de sua escolha. A conversa rolou nesta sexta-feira, 7.

"Pra mim, seria um Paredão bom o Black [Cezar] e Amanda ", decretou ele. Domitila então pede apalavra. "Não vou lhe influenciar, tenho três argumentos", diz a sister tentando mudar a visão do brother.

Ele avisa que não vai mudar sua posição. "Mas, desculpa, sendo sincero. Você não vai conseguir, você pode vir com argumentos melhores do mundo. Porque palavra que vai não tem como voltar", disparou ele.

"É isso. Se eu digo que torço por você e coloco você numa posição de ser incoerente, não combina comigo", concluiu a sister. Ricardo então disse que é hora de honrar a declaração de que mandaria Cézar Black ao Paredão. "E falei: 'vou te colocar no Paredão'. Chegou o momento de honrar" , declarou.

"Foi o que falei pra Sarah. Se o Black fosse inteligente, no dia que mudei para cá pro quarto, ele tinha feito fechamento comigo. Tinha ficado comigo e não tinha explanado meu jogo em nenhum momento", afirma.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, 7, os participantes vão comprar o Poder Curinga, que vai ser o Poder da Mistura. No sábado, 8, os participantes fazem a Prova do Anjo. Desta vez, o Anjo não pode dar o Monstro para o líder porque o castigo é o paredão para as duas pessoas que vão estar no Monstro.

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.