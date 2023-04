BBB23: Cezar e Bruna Griphao discutem durante Prova do Líder

“Sem Choro”, alfinetou Cezar após a atriz ficar incomodada com o comentário do enfermeiro e os dois se estranham

Durante a Prova do Líder, desta quinta-feira, 07, depois de perder a disputa da terceira fase para Sarah Aline e Ricardo, Bruna Griphao reclamou que a luva estava escorregando da sua mão e se irritou com os comentários de Cezar, que foi eliminado na primeira fase: "O negócio não estava cabendo na minha mão, você quer se meter na prova dos outros? Ali era diferente, você jogou pra você saber? Ah, tá".

Cezar retruca: "Reclamasse antes, por que não reclamou antes da Prova?". A atriz dispara: "Por que você não foi lá e ganhou?". "E você, ganhou? Bruna, sem choro", respondeu o enfermeiro.

"E você, ganhou? Se mete na sua vida, vai tomar por dentro, meu filho. Se mete na sua vida, estamos aqui no mesmo lugar", finaliza a atriz.

Larissa pede para que a sister pare. "Cara bab***", xinga a atriz. Cezar responde: "Bab*** é você, me respeita".

Bruna Griphao comenta: "Se metendo em uma prova que não é nem dele". O enfermeiro provoca: "Perdeu igual, engraçado...". E a atriz responde: "Você também, estamos aqui no mesmo lugar".

"Então, cala a boca, rapaz!", diz Cezar. "Cala a boca você, quem é você pra me mandar calar a boca?", finaliza a atriz.

Quem venceu a 13 Prova do Líder do BBB 23 foi Ricardo

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, 7, os participantes vão comprar o Poder Curinga, que vai ser o Poder da Mistura. No sábado, 8, os participantes fazem a Prova do Anjo. Desta vez, o Anjo não pode dar o Monstro para o líder porque o castigo é o paredão para as duas pessoas que vão estar no Monstro.

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.