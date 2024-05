Em meio às polêmicas com Militão, Karoline Lima surge trocando carinhos com Léo Pereira

Em meio à confusão com o jogador Éder Militão, Karoline Lima surgiu em momento carinhoso com o namorado, Léo Pereira, nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 27, Karoline Lima surgiu em um momento carinhoso com o namorado Léo Pereira. Em meio à confusão com ex e pai de sua filha, Éder Militão, a influenciadora publicou um vídeo enquanto fazia carinho no jogador do Flamengo, ganhando um beijo em seguida.

"Que graça", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Para quem não lembra, no último domingo, 26, Karoline voltou a criticar a postura de Éder Militão, que não estaria arcando com as despesas da filha. A modelo compartilhou detalhes das negociações financeiras que tem com o jogador para os cuidados de Cecília, de um ano de idade.

Karoline exige para a filha um padrão de vida compatível com os luxos que o jogador de futebol ostenta. Ela também mostrou conversas nas quais lembra ao atleta que, quando se conheceram, morava em uma kitnet, mas que esse tipo de moradia já não seria adequado agora que têm um bebê.

Karoline Lima detona Éder Militão após expor pensão da filha

No último domingo, 26, Karoline Lima usou as redes sociais para expor o valor da pensão que Éder Militão paga para a filha deles, Cecília, que tem apenas um ano. Além de desmentir rumores e revelar que arca com boa parte dos gastos da menina, ela aproveitou para exibir prints comparando esse valor com o luxuoso estilo de vida do jogador.

Depois de circularem rumores de que Militão estaria desembolsando R$ 25.400 todos os meses para a filha, Karoline afirmou que ele na verdade paga R$ 10 mil para ajudar no aluguel do apartamento onde moram, cujo custo total é de R$ 37 mil. Além disso, a influenciadora revelou que o jogador queria que ela morasse em uma kitnet em Pirituba, em São Paulo.

Na sequência, Karoline também contou que o ex-marido ajuda a pagar alguns serviços e funcionários que cuidam da menina. No entanto, ele realiza os pagamentos diretamente e não repassa os valores para ela. Agora que ela planeja se mudar com a pequena e seu namorado, Léo Pereira, para o Rio de Janeiro, a influenciadora contou que ele parou de pagar como uma forma de controle.

Por fim, Karoline comparou os valores com o estilo de vida do jogador de futebol, que mora na Europa e frequentemente veste roupas de grife: “Quando a gente vem falar sobre padrão de vida, sei que não é o justo para a Cecília porque ele gasta muito mais que R$ 8 mil em um lookinho dele”, ela destacou com fotos do atleta usando itens de luxo.

“Eu também adoro roupa de grife. Porém, aqui no Brasil, as coisas que tenho que comprar para a Cecília, nesse valor, não cabe. A Cecília merece, sim, também vestir marca boa e usufruir desse padrão de boa. Então, o padrão de vida alto e de luxo, quem dá para a Cecília sou eu”, Karoline detonou o estilo luxuoso do jogador e afirmou priorizar a herdeira.

“Só estou trazendo para a pauta amenidades, mas se a gente vem trazer fralda, leite, consulta médica, medicamentos, alimentação, vacina, lazer… e vêm me falar que sou a interesseira e que está querendo uma aposentadoria precoce? Me perdoem, mas se tem alguém errado nessa história, não sou eu”, a influenciadora concluiu o desabafo.