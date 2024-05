Karoline Lima expõe provas comprometedoras contra Éder Militão

Após alegações de Éder Militão em entrevista, Karoline Lima expõe prints de conversas comprometedoras com o jogador que é pai de sua filha

Após o jogador de futebol Éder Militão se pronunciar pela primeira vez em uma entrevista, Karoline Lima resolveu também dar sua versão da história. Depois de ver as alegações dele dizendo que ela estaria mentindo, a loira gravou uma série de stories neste sábado, 25, explicando seu lado e foi colocando prints para comprovar o que estava falando.

Primeiro, a influenciadora comentou sobre a preocupação dele com a filha, Cecilia, ser bem cuidada e relembrou a época em que ela havia acabado de nascer e estava sozinha para cuidar da bebê. Diante da situação, com depressão pós-parto, Karoline alega ter se humilhado para o atleta a ajudá-la contratando alguém. Como resposta, ele falou para a mãe de sua herdeira descansar para dar conta das coisas sozinha.

Em seguida, a moça falou sobre a declaração que ele deu de querer que elas morassem em Madrid, na Espanha, onde ele reside por conta do time em que joga. "Ele mandou que nós voltássemos para o Brasil", revelou Karoline Lima ao exibir os prints pedindo para que ele encontrasse um lugar para que elas morassem para ficar próximo a ele.

Karoline Lima ainda chocou ao revelar que a vez que ele pediu para que elas morassem com ele fora do Brasil foi com o intuito de voltar com ela e fazer uma série para limpar sua imagem. "Ele despachou a gente de lá e ele só tocou nesse assunto, pedindo pra gente voltar pra Madrid, ano passado, que ano passado ele queria voltar pra mim, ano passado, o Éder Militão propôs fazer uma série da nossa vida pra limpar a barra dele, Éder Militão estava querendo usar a minha imagem, usar a imagem da Cecilia, para criar uma série de família feliz", expôs.

Outro ponto que a influenciadora esclareceu que o jogador tinha dito em entrevista foi sobre ela não deixar a família dele ver Cecilia. A loira então exibiu os prints oferecendo até dos parentes ficarem em sua casa para verem a menina. Karoline Lima ainda postou as conversas sobre quando ele queria que morassem em Pirituba e ela se negou, pedindo que ele pagasse uma parte da moradia e ela o restante.

É bom lembrar que o desentendimento deles se tornou público nos últimos dias, após o jogador mover uma ação contra a mãe de sua filha. O atleta não quer que Cecilia para o Rio de Janeiro e diante disso demitiu até a babá dela e não estaria pagando mais a professora de natação, segundo postado por Karoline.

Após a loira criticar as atitudes do ex-noivo de não aceitar a mudança de sua filha para o Rio de Janeiro, o jogador falou o motivo de não estar contente com essa decisão. "Sempre quis que minha filha morasse na mesma cidade do pai e da mãe (...) Já conversei com a Karoline várias vezes, pra dar condições dela morar aqui na Espanha com a Cecília, mas ela nunca quis. Respeitei, porque em São Paulo ela pelo menos tem a outra parte da família. Mas, mudar pro Rio de Janeiro assim, tão rápido, não foi o combinado. Vai mudar totalmente a rotina da minha filha", declarou ele na entrevista.

Veja os prints das conversas de Karoline Lima e Éder Militão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

O que Éder Militão disse?

Militão moveu uma ação contra Karoline, para que a influenciadora permita que a filha do ex-casal, Cecília, de 2 anos, possa viajar para a Espanha e assistir à final da Champions League, que acontecerá no primeiro dia de junho. Na entrevista, ele desmentiu especulações sobre essa ação que moveu na Justiça.

"Estão falando muitas mentiras por aí. Que entrei com o processo por ciúmes ou por qualquer outra coisa. Isso não é verdade. Eu só quero poder estar com a minha filha e ter a certeza que ela esteja sendo bem cuidada. É só a Cecilia que importa pra mim", disse o jogador.

O zagueiro ainda questionou as decisões de Karoline em estar barrando sua filha de visitar o pai. "Agora, ela diz que não vai deixar a Cecilia viajar sem uma babá que ela escolher, mas, foi ela que demitiu a babá antiga, que ela mesma tinha escolhido e cuidava da minha filha desde muito pequena", contou Éder.

Militão também desabafou sobre a difícil convivência com sua ex-noiva e sobre as divergências nos cuidados com sua filha. "Já tentei conversar sobre várias alternativas e ela dificulta tudo. Não quer deixar nem os meus pais buscarem ela. Cecilia ama os avós. Qual pai aguentaria ficar tanto tempo longe da filha? Não posso esperar o tempo da Karoline de encontrar outra babá pra poder estar com a minha filha", confessou. Leia masi aqui.