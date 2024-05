Karoline Lima detona Éder Militão após expor pensão da filha: ‘Gasta com lookinho’

Após revelar o valor da pensão da filha com Éder Militão, Karoline Lima exibe prints e compara com estilo de vida luxuoso do jogador

No último domingo, 26, Karoline Lima usou as redes sociais para expor o valor da pensão que Éder Militão paga para a filha deles, Cecília, que tem apenas um ano. Além de desmentir rumores e revelar que arca com boa parte dos gastos da menina, ela aproveitou para exibir prints comparando esse valor com o luxuoso estilo de vida do jogador.

Depois de circularem rumores de que Militão estaria desembolsando R$ 25.400 todos os meses para a filha, Karoline afirmou que ele na verdade paga R$ 10 mil para ajudar no aluguel do apartamento onde moram, cujo custo total é de R$ 37 mil. Além disso, a influenciadora revelou que o jogador queria que ela morasse em uma kitnet em Pirituba, em São Paulo.

Na sequência, Karoline também contou que o ex-marido ajuda a pagar alguns serviços e funcionários que cuidam da menina. No entanto, ele realiza os pagamentos diretamente e não repassa os valores para ela. Agora que ela planeja se mudar com a pequena e seu namorado, Leo Pereira, para o Rio de Janeiro, a influenciadora contou que ele parou de pagar como uma forma de controle.

Por fim, Karoline comparou os valores com o estilo de vida do jogador de futebol, que mora na Europa e frequentemente veste roupas de grife: “Quando a gente vem falar sobre padrão de vida, sei que não é o justo para a Cecília porque ele gasta muito mais que R$ 8 mil em um lookinho dele”, ela destacou com fotos do atleta usando itens de luxo.

Karoline Lima se manifesta sobre polêmica envolvendo Éder Militão - Reprodução/Instagram

“Eu também adoro roupa de grife. Porém, aqui no Brasil, as coisas que tenho que comprar para a Cecília, nesse valor, não cabe. A Cecília merece, sim, também vestir marca boa e usufruir desse padrão de boa. Então, o padrão de vida alto e de luxo, quem dá para a Cecília sou eu”, Karoline detonou o estilo luxuoso do jogador e afirmou priorizar a herdeira.

“Só estou trazendo para a pauta amenidades, mas se a gente vem trazer fralda, leite, consulta médica, medicamentos, alimentação, vacina, lazer… e vêm me falar que sou a interesseira e que está querendo uma aposentadoria precoce? Me perdoem, mas se tem alguém errado nessa história, não sou eu”, a influenciadora concluiu o desabafo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Karoline Lima detona ex-namorado:

Através dos stories do Instagram, Karoline Lima expôs os gastos que tem com a filha com prints de conversas, além de revelar o valor da pensão que recebe do ex, R$ 10 mil: "Eu falei que o bom padrão de vida da minha filha, quem proporcionava era eu, e não o pai milionário”, ela disparou revoltada com os rumores sobre o jogador do Real Madrid.

“Sabe o apartamento maravilhoso que mora em São Paulo e o quartinho da Cecília, coisa mais linda, de revista? Quem mobiliou fui eu. Sabe o meu aluguel? R$ 37 mil. O que ele me ofereceu para ajudar foi R$ 8 mil, e eu consegui R$ 10 mil com muita luta e muita humilhação", Karoline contou que também arca com o aluguel e revelou mais detalhes da pensão da menina.