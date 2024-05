Davi conta que usou dinheiro das doações ao RS para comprar passagens: "Não tinha condições"

Campeão do BBB 24 Davi Brito conta que usou dinheiro das doações para comprar passagens para trabalhar no Rio Grande do Sul; saiba mais detalhes!

Recentemente, Davi Brito, campeão do BBB 24, viajou ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes no estado. O que surpreendeu, no entanto, é que o ex-BBB revelou ter usado parte do dinheiro das doações para comprar passagens para viajar até o estado.

Em entrevista ao jornal O Globo, o baiano revelou que não tinha o dinheiro necessário para realizar sua viagem até Canoas, cidade onde atuou ajudando as pessoas afetadas pela tragédia. "Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios", contou ele.

No entanto, Davi chegou a arrecadar R$ 3 milhões para ajudar quem necessitava e conseguiu comprar vários itens necessários para a população do Rio Grande do Sul. "Mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade. Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando", disse.

O campeão do BBB ainda falou sobre o sentimento que teve ao poder se deslocar até o sul do país e ajudar quem necessitava. "É algo que eu gosto de fazer. É amar ao próximo como a nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias…", detalhou Davi.

Vale lembrar que Davi Brito chegou a ser criticado por iniciar campanha de arrecadação de fundos para o Rio Grande do Sul em sua conta pessoal. Após as críticas, ele acabou criando um Pix especialmente para receber as doações.

Davi Brito dá detalhes de resgates no Rio Grande do Sul

Após se mobilizar e arrecadar fundos para as vítimas do Rio Grande do Sul, Davi Brito viajou ao estado para ajudar no resgate das pessoas que estão ilhadas pelas enchentes. Em suas redes sociais, o campeão do BBB 24 deu detalhes sobre a situação do estado.

"Vamos agora fazer o resgate de uma vida. Já pegamos dois cachorros e um papagaio. Agora, vamos fazer o resgate de uma vida. Está caótico. A cidade está debaixo d'água. Vamos solicitar o apoio de todo mundo. Isso aqui é de cortar o coração. É se unir agora. Essa é a hora de se unir e lutar", declarou Davi em seu perfil oficial no Instagram.

Enquanto estava a caminho do local que ocorreria o resgate, o ex-BBB ressaltou que todo tipo de apoio é bem-vindo. "Tem que ajudar, o governo sozinho não vai dar conta. É o Brasil agora que tem que se comover e ajudar", incentivou o campeão.