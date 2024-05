Davi Brito dá detalhes de resgates no Rio Grande do Sul: "Está caótico"

Davi usou as redes sociais para atualizar sobre os resgates que tem realizado e aproveitou para fazer um apelo aos brasileiros: "Hora de se unir"

Os brothers do BBB 24 tem se mobilizado para prestar auxílio às vítimas do Rio Grande do Sul. Após diversos participantes se unirem para divulgar a vaquinha que arrecadou um valor milionário, Davi Brito, campeão da edição, foi ao Rio Grande do Sul ajudar no regate daqueles que estão ilhados devido as enchentes. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 9, o baiano deu detalhes sobre a situação do estado.

"Vamos agora fazer o resgate de uma vida. Já pegamos dois cachorros e um papagaio. Agora, vamos fazer o resgate de uma vida. Está caótico. A cidade está debaixo d'água. Vamos solicitar o apoio de todo mundo. Isso aqui é de cortar o coração. É se unir agora. Essa é a hora de se unir e lutar", declarou Davi em seu perfil oficial no Instagram.

Enquanto estava a caminho do local que ocorreria o resgate, o ex-BBB ressaltou que todo tipo de apoio é bem-vindo. "Tem que ajudar, o governo sozinho não vai dar conta. É o Brasil agora que tem que se comover e ajudar", incentivou o campeão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi lamenta críticas após pedir doações para o RS

Campeão do BBB 24, Davi Brito se mobilizou para ajudar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul e se deslocou até as regiões afetadas para entregar doações pessoalmente. Nos últimos dias, ele anunciou em suas redes sociais a criação de um Pix feito especialmente para arrecadações.

Apesar da iniciativa, Davi tem recebido diversas críticas por pedir dinheiro ao público em uma conta feita em seu nome. Por conta disso, o famoso decidiu fazer um sincero desabafo a respeito dos ataques.

Em seu Instagram oficial, o ex-BBB lamentou a situação dos gaúchos e reforçou que, apesar das críticas, seguirá ajudando os moradores do local. "Aqui no Rio Grande do Sul está em estado de calamidade", iniciou ele.

E continuou: "Não moro aqui, se for olhar bem, nem era minha obrigação estar aqui, mas estou de punho aberto e coração. Independente se a internet me critica, falam ou que não falam, o que os haters atacam". Em seguida, Davi Brito ressaltou que sua atitude não é novidade, uma vez que sempre gostou de ajudar pessoas.

"Mas gente, eu sou esse Davi tranquilo, simples, que gosta de ajudar as pessoas e ajudar o próximo. Vou continuar sendo esse Davi. Passando pra dizer que eu estou muito cansado, amanhã a luta começa novamente", concluiu o vencedor do BBB 24.

A apresentadora Sonia Abrão saiu em defesa do baiano e declarou apoio à iniciativa em arrecadar dinheiro para a compra de alimentos aos moradores do Rio Grande do Sul. Durante a madrugada, Davi mostrou novos comprovantes de compras e contou que estava cozinhando em um hospital.