Aos 61 anos, Claudia Ohana reflete sobre idade: "Muito bem, obrigada"

Em novo vídeo nas redes sociais, Claudia Ohana surge dançando e reflete sobre idade e passagem de tempo; confira!

A atriz Claudia Ohana atualizou suas rede sociais nesta segunda-feira, 27, com uma reflexão para seus seguidores. Aos 61 anos, a famosa apareceu dançando em novo vídeo e falou sobre a passagem de tempo e sua idade.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista surgiu se divertindo muito ao som da música Word Up!, da banda Korn, em sua casa e falou sobre já ter passado da casa dos 60 anos. "As pessoas me perguntam como eu me sinto aos 60 anos. Eu respondo: muito bem, obrigada!", disse ela.

Claudia também disse, na legenda da publicação, que como ela se sente varia entre os dias. "Na verdade às vezes eu me sinto com mais... Uns 80 anos. Mas tem dias que eu estou com 30 e tem horas que eu tenho 18. Tudo depende do meu estado de espírito", confessou.

Por fim, ela ainda deixou uma mensagem positiva para seus seguidores. "Bora começar a semana bem, independente da idade você esteja hoje", finalizou Claudia.

Confira a publicação:

Claudia Ohana revela emoção ao chegar na Amazônia

Em abril, a atriz e cantora Claudia Ohana desfrutou de momentos especiais na Amazônia. Promovida pela CARAS, a segunda edição desta experiência, uma imersão de três dias na floresta com um time de celebridades. Claudia revela que se emocionou ao chegar no destino.

"A gente chegou de avião e quando eu vi foi muita emoção. É muito incrível, e a sensação é que você está indo, realmente, para um lugar místico, a Amazônia. É uma coisa que a gente ouve falar desde pequena, [que aqui] tem uma história, uma áurea em volta daqui", declarou.

A atriz comentou que estava adorando desfrutar dessa experiência de conhecer melhor a Amazônia em conjunto com outros artistas: "Realmente, é muito incrível e com todo mundo, sabe? Porque é a mesma coisa de ir ao cinema junto e ao cinema sozinha, é bom todo mundo junto, aquela energia das pessoas todas vendo essa beleza e imensidão".

Cláudia Ohana sempre gostou de desfrutar de uma rotina menos agitada e com bastante contato com a natureza. Durante a conversa, ela comentou que está achando o Norte do Brasil um destino muito mágico e se emociona várias ao longo do dia.

"E toda hora que eu estou aqui, eu fico olhando e, de repente, eu fico até arrepiada, porque estou na Amazônia. É assim um lugar muito místico. Sabe quando você está do lado de uma pessoa que você é muito fã? É exatamente essa sensação que eu estou sentindo", disse ela.