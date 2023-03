BBB23: Aline Wirley fala sobre a maneira como joga dentro da casa

'Mais do que estratégia’, contou Aline em conversa com brother

No gramado da casa do BBB 23, Aline Wirley e Ricardo comentam sobre o andar do jogo. A cantora diz que está tentando entender o seu game e o biomédico aponta achar que a sister está jogando, mas sem perceber.

"O meu jogo é mais instintivo. Assim, mais do que estratégia, é mais instintivo. Eu tô indo na vivência. É esse meu jogo, é assim que eu sei jogar, eu não sei jogar de outro jeito", declarou a ex-rouge.

Ricardo responde: "Vai inventar? Vai fazer firula que não sabe? Vai fazer o que não sabe? Faz arroz com feijão, rapaz". No papo, a cantora fala que acha engraçado que a convivência, as relações e os afetos do reality fazem parte de um jogo. "Um jogo da vida", reflete ela. "E as pessoas que você gosta não quer que suma da sua vida", diz Ricardo.

Depois, o brother comenta que o Big Brother Brasil é um jogo de afeto e Aline declara que ficou feliz que ele e Sarah Aline (25) se conectaram no programa e elogia a psicóloga. "Eu admiro muito ela", diz ele.

Sarah Aline detona atitude de brother

Sarah Aline está muito chateada com o comportamento de seu ex-affair, Gabriel Santana (23). Em uma conversa com Bruna Griphao (24), que também foi alvo de uma investida do brother durante a festa da última quarta-feira, 15, a psicóloga desabafou sobre algumas atitudes inesperadas do ator.

O ator e a psicóloga chegaram a ficar no início do programa, mas ela afirmou recentemente que entendeu no decorrer da relação, entendeu que “era só amizade”. Mas parece que Gabriel não vê a mesma coisa. Segundo Sarah, ele teria ficado irritado por conta de seu relacionamento com Ricardo (30).

Na conversa com Bruna, Sarah soltou o verbo: "Ele tava descontando uma parada em mim que sei lá...Ele falou 'hoje não quero que você chegue perto de mim'. Oxe, do nada?"contou. "Ele falou isso num tom de brincadeira ou sério?", perguntou Bruna, surpresa com a atitude. "Falou sério”, a psicóloga explicou.