Ana Paula Padrão esbanja beleza impressionante na praia: 'Maravilhosa'

Em resumo de seu mês de maio, apresentadora Ana Paula Padrão esbanja beleza ao abrir álbum com clique deslumbrante na praia; veja

A apresentadora Ana Paula Padrão chamou a atenção ao fazer um resumo de seu mês de maio em um álbum com vários cliques de sua intimidade. No primeiro registro, a jornalista apareceu na praia e não passou despercebida ao surgir belíssima de biquíni.

Usando um modelo roxo e preto, óculos escuros e viseira, a comunicadora ostentou suas curvas em grande estilo no local. Além de mostrar seu físico deslumbrante, a famosa ainda postou fotos com seus colegas do MasterChef Brasil, do esposo e de seu cachorrinho.

"Tchau maio. Você sempre foi meu mês preferido do ano. Tem aquela luz oblíqua que ainda não decidiu se é verão ou inverno. Já não é começo mas ainda não é fim. Há esperança", refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a jornalista. "Maravilhosa", elogiaram. "Cresci assistindo ela, na TV, mas perece que o tempo não passou", opinaram.

Aos 58 anos, Ana Paula Padrão revelou recentemente quais são seus cuidados de beleza para se manter com a aparência atual. "Não tenho que ser uma senhorinha porque passou dos 50. Tenho muita coisa pra fazer ainda. Fui jornalista muito bem-sucedida, participo de um programa de entretenimento muito bem-sucedido e talvez eu ainda tenha uma terceira profissão, quem sabe uma quarta. Não vou parar porque as pessoas acham que mulheres não podem mais ter voz ativa aos 58", compartilhou seu pensamento ao Splash, do UOL.

Ana Paula Padrão abre o jogo sobre maturidade

Aos 58 anos, a apresentadora e jornalista Ana Paula Padrão coleciona uma trajetória de sucesso dentro e fora da profissão. Com isso, ela menciona ser uma mulher sem arrependimentos e passando longe das crises de idade. Em entrevista à Revista CARAS, ela comentou sobre amadurecimento: "Não fiquei deprimida".

Com mais de cinco décadas bem vividas, Ana Paula Padrão declara que lida muito bem com sua idade: "Vamos voltar para a Ana Paula que se planeja? Não tenho problema porque planejei a idade. Menopausei há seis anos porque fiz uma histerectomia total".

"A mulher chega perto dos 50, a cintura engrossa, ela perde a libido e põe a culpa no trabalho, na relação... isso é falta de hormônio. Eu tinha informação sobre meu corpo e de como passaria pelo processo, por isso, não tive sustos. Lógico que muita coisa muda, eu reponho hormônio, perdi cabelo, mas não era surpresa, não fiquei deprimida", complementa. Leia mais aqui.