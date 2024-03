Ana Paula Padrão abre o jogo sobre maturidade: ‘Não fiquei deprimida’

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora Ana Paula Padrão comenta sobre maturidade, trajetória na TV e relacionamentos

Aos 58 anos, a apresentadora e jornalista Ana Paula Padrão coleciona uma trajetória de sucesso dentro e fora da profissão. Com isso, ela menciona ser uma mulher sem arrependimentos e passando longe das crises de idade. Em entrevista à Revista CARAS, ela comenta sobre amadurecimento: "Não fiquei deprimida".

Com mais de cinco décadas bem vividas, Ana Paula Padrão declara que lida muito bem com sua idade: "Vamos voltar para a Ana Paula que se planeja? Não tenho problema porque planejei a idade. Menopausei há seis anos porque fiz uma histerectomia total".

"A mulher chega perto dos 50, a cintura engrossa, ela perde a libido e põe a culpa no trabalho, na relação... isso é falta de hormônio. Eu tinha informação sobre meu corpo e de como passaria pelo processo, por isso, não tive sustos. Lógico que muita coisa muda, eu reponho hormônio, perdi cabelo, mas não era supresa, não fiquei deprimida", complementa.

Nas redes sociais, Ana é uma figura que sempre está trazendo o debate sobre etarismo, durante a conversa, ela esclareceu sobre seu engajamento na causa, mas reforça que começou a falar do tema de maneira muito natural.

"O grande compromisso da minha vida é comigo. Podem até chamar de egoísmo, mas não ligo. É preciso ser fiel a quem você é e ter um grau de autoconhecimento que te permita viver de acordo com o que você deseja. Aí, o exemplo passa a ser natural. Eu não falava de etarismo porque não tinha idade, mas ao fazer 50 isso começou a fazer parte da minha vida", conta.

Atualmente é apresentadora na Band TV, onde comando o programa Masterchefe o Masterchef Profissionais. Além disso, Ana coleciona mais de 30 anos de carreira como jornalista. Ela analisa sua jornada ao longo dos anos.

“Hoje, a minha versão tem um pouco menos de pressa e é, definitivamente, bem mais segura. Sou a mesma pessoa, porque a gente não foge de quem é, mas com uma dose menor de ansiedade. A ansiedade é boa, porque faz a gente se mover, mas ansiedade demais paralisa. É uma versão mais profissa!”, comenta.

Maternidade e relacionamentos

Ana Paula Padrão nunca teve filhos por conta de uma opção pessoal: "Eu estou em meu terceiro casamento, não tive filhos e nunca quis ter uma família Doriana".

Ao ser questionada sobre relacionamentos, a jornalista acredita que a maneira como se relaciona com seus parceiros foi mudando ao longo dos anos, mas reforça que isso aconteceu por uma questão de experiência.

"Ela te mostra que as relações podem ser mais simples e que a aceitação do outro é importante. Ainda existe a ideia de ‘sou uma princesa que precisa ser resgatada da tristeza’. Nas gerações mais jovens, isso até me preocupa, pois eles romantizam demais certas coisas. A mulher precisa saber se defender, porque o mundo não é justo", finaliza.