Ana Paula Padrão revela seus cuidados aos 58 anos: 'Faço religiosamente'

A apresentadora Ana Paula Padrão está no comando de mais uma edição do MasterChef e falou sobre trabalhar e se manter ativa aos 58 anos em uma sociedade que por muito tempo acreditou que uma mulher dessa idade já é "velha".

Em entrevista ao Splash, do UOL, a famosa comentou como fez para quebrar esse padrão imposto e servir de exmplo para o público feminino. "Não tenho que ser uma senhorinha porque passou dos 50. Tenho muita coisa pra fazer ainda. Fui jornalista muito bem-sucedida, participo de um programa de entretenimento muito bem-sucedido e talvez eu ainda tenha uma terceira profissão, quem sabe uma quarta. Não vou parar porque as pessoas acham que mulheres não podem mais ter voz ativa aos 58", compartilhou seu pensamento.

Ainda ao site, ela revelou quais são seus cuidados com a aparência e saúde. "Faço botox, me cuido, limpo o rosto, uso cosméticos bons, me preocupo com isso. Também tenho sorte de ter uma genética boa, que é da minha mãe que é uma mulher que parece muito jovem. O fato não é nem parecer jovem, é a gente se sentir bem dentro do corpo", explicou.

Ana Paula Padrão falou sobre treinar sempre, mesmo com a agenda lotada. "O corpo é o instrumento que conduz você pela sua vida. Trato ele muito bem. Chego aqui às 8h todo dia, mas antes das oito eu já treinei durante uma hora, tomei café, tomei banho e venho pra cá", contou.

"Cuido do meu corpo, da minha alimentação. Faço religiosamente check-up todo ano, alguns exames faço duas vezes. Me cuido e essa é a pressão que eu tenho sobre mim, essa máquina vai funcionar bem. Se além disso, ainda tiver com a unha feita, um batom bonito, cabelo escovado, aí é perfeito", falou.

Ana Paula Padrão abre o jogo sobre maturidade

Aos 58 anos, a apresentadora e jornalista Ana Paula Padrão coleciona uma trajetória de sucesso dentro e fora da profissão. Com isso, ela menciona ser uma mulher sem arrependimentos e passando longe das crises de idade. Em entrevista à Revista CARAS, ela comentou sobre amadurecimento: "Não fiquei deprimida".

Com mais de cinco décadas bem vividas, Ana Paula Padrão declara que lida muito bem com sua idade: "Vamos voltar para a Ana Paula que se planeja? Não tenho problema porque planejei a idade. Menopausei há seis anos porque fiz uma histerectomia total".

"A mulher chega perto dos 50, a cintura engrossa, ela perde a libido e põe a culpa no trabalho, na relação... isso é falta de hormônio. Eu tinha informação sobre meu corpo e de como passaria pelo processo, por isso, não tive sustos. Lógico que muita coisa muda, eu reponho hormônio, perdi cabelo, mas não era surpresa, não fiquei deprimida", complementa. Leia mais aqui.