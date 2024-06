Lívia Andrade faz alerta após relevar motivo de cirurgia: ‘Não é normal’

Após revelar motivo de cirurgia e internação, Lívia Andrade reaparece nas redes sociais e faz importante alerta sobre sua saúde

Na noite do último domingo, 2, Lívia Andrade usou as redes sociais para revelar que passou por uma videohisteroscopia cirúrgica e precisou ficar internada por alguns dias. Depois de compartilhar o procedimento, a apresentadora aproveitou a oportunidade para fazer um alerta importante sobre prestar atenção aos sinais do corpo e não ignorar sintomas.

Através de suas redes sociais, Lívia compartilhou uma captura de tela com a mensagem de uma seguidora relatando os mesmos sintomas que ela teve antes de passar pelo procedimento ginecológico. Vale lembrar que a cirurgia foi realizada para investigar sangramentos e outros problemas no sistema reprodutor feminino.

“Que informação importante. Tomo anticoncepcional de uso contínuo e seguidamente tenho escapes. Sempre acho que é por causa do trabalho intenso”, disse a seguidora, que vai buscar ajuda após ver o relato da famosa: “Minha gineco sempre fala que é normal, por causa do estresse. Vou procurar uma segunda opinião”, contou.

Na sequência, Lívia alertou aos seguidores sobre a importância de prestar atenção nos sintomas e buscar ajuda: “Não é normal!!! Nem tudo é stress!”, a apresentadora aconselhou. Vale mencionar também que nos últimos dias, ela deu um susto nos seguidores ao revelar que estava hospitalizada, mas levou alguns dias para revelar o motivo.

"Eu fiz uma videohisteroscopia cirúrgica com a Dra. Leila, ginecologista da equipe do Dr. Roberto Kalil, no Sírio Libanês, aqui em São Paulo. Eu fui recebida pelo Dr. Kalil e toda a sua equipe, são médicos incríveis e não poderia ter sido melhor atendida. Foi tudo com muito cuidado, muito carinho, com muita atenção”, Lívia contou nos stories do Instagram,

“E o Dr. Kalil já resolveu me deixar por ali mesmo para resolver o meu problema e tirar da frente. E foi a melhor coisa que eu fiz. Estou ótima, graças a Deus, foi um sucesso a cirurgia. Segunda-feira eu já voltou às minhas atividades normais. Quero agradecer toda a equipe e todos no hospital, foi tudo muito bom”, a apresentadora celebrou o resultado.

Quais foram os sintomas de Lívia Andrade?

Em seu relato, Lívia Andrade contou quais foram os sintomas que teve antes de passar pelo procedimento para investigação: "Desde o começo do ano para cá, eu estou com a rosácea muito atacada, e o doutor sempre pedindo os exames. Fiz os exames e deram algumas alterações, uma ferritina, uma série de coisas, e eu estava com uma queda de cabelo muito intensa”, contou.

“E a minha rosácea inflamada. Estava tentando tratar, tomando antibiótico, e nada. Fazendo tratamento, passando as fórmulas e ela insistindo. E como eu estou sempre com os meus exames em dia, a Dra. Fernanda percebeu uma alteração dos exames do começo do ano e resolveu pedir mais exames para a gente investigar. Eu estava tendo vários escapes”, iniciou; confira o relato na íntegra.