Kelly Key faz teste de gravidez e surpreende ao mostrar resultado

A cantora Kelly Key compartilhou que fez um teste de gravidez, mas revelou ser apenas uma brincadeira ao mostrar o resultado: a palavra "gorda"

A cantora Kelly Key compartilhou que fez um teste de gravidez nesta segunda-feira, 03. Ao lado do marido, Mico Freitas, a artista exibiu um carinho entre o casal em seus stories no Instagram e, em seguida, surpreendeu os seguidores com um vídeo do teste, mas revelou ser apenas uma brincadeira ao mostrar o resultado: a palavra "gorda".

"As pessoas falaram que eu não postei nada ontem. Se estava tudo bem. Eu conto agora ou mostro nos próximos stories a surpresa?", diz a cantora. "Deixa mais uns dias sem postar", responde Mico Freitas. "É que eu não consigo segurar", retruca ela.

No storie seguinte, a artista postou um vídeo de um teste digital, que mostrava uma ampulheta na tela indicando que o resultado ainda estava sendo analisado e, em seguida, uma edição exibe a palavra "gorda" na tela. No story seguinte, Kelly e o marido aparecem com um filtro de palhaço, e logo depois ela usa o filtro de uma bomba explodindo.

Kelly Key e Mico Freitas (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que Kelly Key tem três filhos: Suzana Freitas, de 23 anos, de seu relacionamento anterior com Latino; e Vitor, de 18 anos, e Artur, de 6 anos, do seu casamento com Mico Freitas. No ano passado, a família se estabeleceu em Angola, onde ela continua a criar conteúdos fitness para suas redes sociais.

Kelly Key fala de sua vida profissional

Em recente entrevista, a artista falou sobre o desafio de conciliar a vida familiar e a carreira empresarial. "Esse desafio eu atravesso até hoje, nas reuniões que falo, que estou lidando com gente, não tem como, em algum momento isso choca uma coisa com a outra, tanto no sentido positivo das pessoas curtirem o meu posicionamento, a minha forma de abordagem e todo o meu direcionamento enquanto empresária, quanto também o outro lado, de ter esse preconceito da mulher bonita, da mulher artista, da mulher que vem do universo pop, porque isso acaba acontecendo", disse.