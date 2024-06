Madonna celebra 93 anos do pai com fotos raras e semelhança impressiona: 'Gêmeo'

Se parecem muito? A cantora Madonna surpreendeu ao mostrar fotos inéditas do pai mais jovem ao comemorar seu aniversário de 93 anos

A cantora Madonna usou as redes sociais no último domingo, 2, para compartilhar uma bela homenagem de aniversário ao pai, Silvio, que completou 93 anos de vida. Em celebração a data especial, a Rainha do Pop publicou algumas fotos raras em seu perfil oficial no Instagram.

No carrossel de imagens, Madonna fez questão de publicar registros do pai nos bastidores da turnê 'The Celebration Tour', onde realizou o último show nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Além disso, a artista também resgatou cliques inéditos de quando ele era jovem.

"Para o papai, feliz 93º aniversário, Silvio! Parabéns por andar na montanha russa da vida com humor e sanidade intactos. Obrigado por partilhar o seu mantra na vida comigo, que é: 'Eu vou até as rodas caírem'. Nada pode nos parar!", declarou a cantora na legenda.

Encantados com a homenagem, diversos fãs deixaram mensagens carinhosas nos comentários e aproveitaram para ressaltar o quanto os dois se parecem. "A última foto é um teste de DNA, os mesmos olhos sedutores", observou um seguidor. "Meu Deus, na última foto ele parece gêmeo da Madonna", disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Madonna aparece em momento descontraído ao lado do filho

Nesta sexta-feira, 24, a cantora Madonna compartilhou um álbum de fotos em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a artista aparece ao lado de seu filho, David Banda, durante uma festa em Nova Iorque. Com um look decotado, a estrela exibiu toda a sua beleza e sensualidade.

Depois de reunir uma multidão no encerramento de sua turnê com um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Madonna já compartilhou com os seus seguidores uma viagem ao México e outra festa em Nova York. Em homenagem ao Brasil, ela continua usando as unhas verde e amarelo.

Vale lembrar que Madonna é mãe de seis filhos, com idades entre 11 e 27 anos. A mais velha, Lourdes Maria, que nasceu em 1996 durante um relacionamento da cantora com o ator cubano Carlos León, 57. Já Rocco, 23, nasceu em 2000 e foi fruto da união da cantora com o diretor Guy Ritchie. O terceiro filho da rainha do pop, David Banda, 18, foi a primeira criança que ela adotou.

Logo depois, Madonna conheceu sua quarta filha, Mercy, 18, que também é adotada. Em 2017, a famosa conheceu duas meninas de 5 anos, Stella e Estere, que também entraram para a família. Hoje, elas têm 11 anos.