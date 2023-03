BBB 23: Sarah Aline detona atitude de ex-affair em festa: “Ciúmes”

Sarah Aline e Bruna Griphao desabafam sobre grosseria de brother durante festa do BBB 23

Sarah Aline (25) está muito chateada com o comportamento de seu ex-affair, Gabriel Santana (23). Em uma conversa com Bruna Griphao (24), que também foi alvo de uma investida do brother durante a festa da última quarta-feira, 15, a psicóloga desabafou sobre algumas atitudes inesperadas do ator.

O ator e a psicóloga chegaram a ficar no início do programa, mas ela afirmou recentemente que entendeu no decorrer da relação, entendeu que “era só amizade”. Mas parece que Gabriel não vê a mesma coisa. Segundo Sarah, ele teria ficado irritado por conta de seu relacionamento com Ricardo (30).

Na conversa com Bruna, Sarah soltou o verbo: "Ele tava descontando uma parada em mim que sei lá...Ele falou 'hoje não quero que você chegue perto de mim'. Oxe, do nada?", contou. "Ele falou isso num tom de brincadeira ou sério?", perguntou Bruna, surpresa com a atitude. "Falou sério”, a psicóloga explicou.

Ela continuou: "Fiquei chateada pelo jeito que você falou comigo'. Aí ele 'nossa, não tem nada a ver com você'...Ele saiu foi até o Facinho e falou 'Sarah está brigando comigo por uma coisa que ela nem sabe o que ela tá brigando, tá?", Sarah relatou o ocorrido na festa. Bruna revelou o motivo por trás da desavença: “O bom e velho ciúmes", disparou. Confira o momento na festa:

Gabriel Santana é questionado sobre a forma que tratou Sarah na festa:

Eita! A cantora Marvvila (23) notou a grosseria e decidiu questionar Gabriel Santana pela forma ríspida como ele tratou uma de suas aliadas, Sarah Aline: “Hoje nada a ver, hein? Você foi super ignorante com a Sarah. Eu vi”. O ator rebateu afirmando que já havia comentado com Sarah que não queria conversar com ela e tentou justificar o motivo de sua irritação com a sister.