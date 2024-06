Nicole Bahls revela que está comprometida novamente: 'Apenas o começo'

Após três meses de segunda separação, Nicole Bahls revela que reatou relacionamento com o empresário Marcelo Viana; veja o que aconteceu

A modelo Nicole Bahls está comprometida novamente e com a mesma pessoa com quem estava nos últimos anos, o empresário Marcelo Viana. Isso mesmo, nos últimos dias, a ex-panicat reatou o relacionamento com o amado e anunciou a volta em sua rede social ao postar fotos ao lado dele.

Para quem não sabe, em março deste ano, a artista havia compartilhado, também em sua rede social, uma foto com Marcelo para falar que não estavam mais juntos, mas não contou o motivo. Essa foi a segunda vez que deram um fim à relação. A primeira foi quando Nicole Bahls ficou muito triste ao saber que ele trocava mensagens com outras mulheres.

Apesar de idas e vindas, a musa mostrou que o sentimento deles falou maisa alto e surgiram juntinhos em clima de romance. Radiante e cheia de beleza, a famosa escreveu na legenda dos cliques: "Que a chama do nosso amor brilhe eternamente, iluminando cada passo do nosso caminho. Que essa noite seja apenas o começo de uma história de amor inesquecível".

Ao completaram mais de dois anos juntos, Nicole Bahls escreveu em março que não estavam mais juntos: "Em respeito a todos os fãs e a todo esse tempo que eu vivi ao lado da Marcelo eu venho anunciar o fim do nosso relacionamento! Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos, nosso ciclo chega ao fim porém o respeito e o carinho por ele vai ser eterno em meu coração!".

Nicole Bahls já havia reatado após traição

Nicole Bahls havia voltado com o namorado no ano passado. A influenciadora havia descoberto que ele trocava mensagens picantes com outras mulheres nas redes sociais e anunciara o fim do relacionamento na época. Entretanto, os dois foram vistos juntos depois do ocorrido durante o Desfile das Campeãs, que acontecera na Sapucaí. "Desentendimento", explicou ela em conversa com a CARAS Brasil no camarote Mar.

Os dois assumiram o relacionamento em abril de 2022 e começaram a morar juntos em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornal Extra após o término, Nicole Bahls contou que não foi a primeira vez que flagrou Marcelo em conversas com outras mulheres e que ficou desconfortável.

"Estou muito triste. Sou muito fiel aos meus relacionamentos. Acho inaceitável mensagens de uma pessoa que dorme todos os dias comigo, convidando pessoas para jantar e outros convites pela internet, me expondo a motivos de chacota", afirmou a modelo. "Acho inaceitável a falta de cuidado com a exposição desnecessária. A única coisa que preciso é respeito", completou ela.